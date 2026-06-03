Пока над Санкт-Петербургом (РФ) поднимался дым после ночной атаки дронов, российские чиновники во время Петербургского международного экономического форума решали не только вопросы "безопасности", но и судьбу своего музыкального проекта-пародии на Евровидение. Оказалось, что в 2026 году так называемое "Евровидение" пройдет уже не в России, а в Саудовской Аравии.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. По его словам, российский конкурс, который Кремль возродил после изгнания с Евровидения в 2022-м, теперь будут принимать саудовские партнеры. То ли из-за налетов дронов, то ли из-за внезапного желания сменить обстановку – неизвестно.

"Интервидение" планируется, но не в Москве и не в России. Коллеги в Саудовской Аравии взяли эстафету на себя", – заявил Панкин.

Точные даты проведения пока не называют. По словам россиянина, сейчас продолжаются организационные согласования.

Символично, что о переносе конкурса заговорили именно в день, когда Санкт-Петербург проснулся от взрывов. По данным росмедиа, под ударом оказался Петербургский нефтяной терминал. Местные жители сообщали о взрывах и масштабном пожаре, а власти традиционно отчитывались о десятках якобы "сбитых" беспилотников.

Возрожденный советский римейк

После начала полномасштабной войны против Украины Россию отстранили от участия в Евровидении. Вместо того, чтобы смириться с последствиями собственных действий, в Кремле решили пойти привычным путем – создать собственную версию популярного международного конкурса.

Так на свет во второй раз появилось "Интервидение" – проект, который фактически является попыткой возродить советское "Интервидение", существовавшее еще в 1970-1980-х годах.

В феврале 2025 года диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса, а первое возрожденное шоу состоялось в сентябре в Москве. Россию тогда представлял ярый пропагандист Ярослав Дронов, более известный как Shaman, а главным призом стал хрустальный кубок (как неожиданно похоже на трофей Евровидения) и 30 миллионов рублей.

Без ЕС, зато с Мадагаскаром

Организаторы называли конкурс международным, хотя состав участников больше напоминал список стран, которые не слишком озабочены культурной изоляцией Кремля.

В 2025 году участие подтвердили 22 государства, среди которых Куба, Кыргызстан, Китай, Египет, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Венесуэла, Эфиопия, Кения, Мадагаскар, Катар, Саудовская Аравия, Индия и ряд других стран. Ожидается, что в 2026 году перечень участников существенно не изменится.

Примечательно, что среди участников почти отсутствуют государства Европейского Союза – региона, для которого, собственно, и создавалось оригинальное Евровидение. Зато российский аналог делает ставку на географическую эклектику: от Латинской Америки до Африки и Ближнего Востока.

OBOZ.UA рассказывал, что в прошлом году в "Интербаченні" победил сторонник ЛГБТ-сообщества из Вьетнама, что не совпадает с "ценностями" россиян. А вот представитель РФ в дебютном шоу оскандалился.

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