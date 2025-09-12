Без ЕС, зато с Эфиопией: какие страны решились принять участие в российском псевдо-Евровидении

После начала полномасштабной войны организаторы Евровидения запретили участие России в международном песенном конкурсе. Поэтому в РФ решили провести собственный "аналог" музыкального соревнования.

Принять участие в шоу, что получило название "Интервидение", согласились представители из 22 стран. Как сообщают пропагандистские медиа, уже даже определен порядок выступлений артистов.

На российском псевдо-Евровидении, кроме самой России, появятся представители Кубы, Кыргызстана, Китая, Египта, США, Кении, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии, Таджикистана, Катара, Мадагаскара, Саудовской Аравии, Колумбии, Эфиопии, Венесуэлы, Сербии, Южной Африки, Вьетнама, Беларуси, Узбекистана и Индии.

Что известно об "Интервидении"

Для замены Евровидения россияне решили не придумывать кардинально новый конкурс, а вернули к жизни "Интервидение", что проходило еще в 1970-1980-х годах. По разным причинам проведение музыкального соревнования в РФ поставили на паузу после 2008-го, однако теперь решили возродить.

Впервые разговоры об организации "Интервидения" появились еще в 2023 году. Тогда глава правительства России Михаил Мишустин заявил о планах провести конкурс в Санкт-Петербурге, однако реализовать замысел не удалось.

А вот в 2025 году за музыкальное соревнование взялись более серьезно. Российский диктатор Владимир Путин подписал приказ "О проведении Международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве". Главный приз – хрустальный кубок и 30 млн рублей.

Согласно правилам, песня каждого участника должна быть продолжительностью от двух до трех минут в жанре поп. Исполнитель должен показать идеи и образы, которые выражает его страна.

