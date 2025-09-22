Московский "шедевр" под названием "Интервидение 2025", созданный как альтернатива европейскому Евровидению после отстранения России из-за агрессии против Украины, закончился настоящим скандалом. Победителем конкурса стал вьетнамский певец Дик Фук.

Уже впоследствии всплыло, что артист известен своим клипом о любви двух парней. Да-да, именно такой "традиционный мир" решили поддержать жюри из РФ. Конкурс состоялся 20 сентября в Москве, собрав лишь 21 страну-участницу из заявленных 23.

Среди них были Индия, Куба, Сербия, Египет и даже Мадагаскар. Бюджет конкурса составил 750 млн рублей, а приз за победу – 30 млн рублей и хрустальный кубок "Интервидения" (никчемная пародия "Евровидения").

Лживая статистика

Россияне также активно пиарили конкурс, заявляя о "4 млрд зрителей". Напомним, что в мире только 4,1 млрд человек имеют доступ к интернету, а в России население составляет всего 140 млн, и большинство даже не могло посмотреть трансляцию. Реалистично цифра выглядит около 4 миллионов, а не миллиардов.

SHAMAN: гостеприимство важнее оценок

Россию представлял заслуженный пропагандист Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, с песней "Прямо по сердцу". После выступления он попросил жюри не оценивать его номер, сославшись на "гостеприимство страны-хозяйки".

Этот шаг вызвал бурную реакцию в российском шоу-бизнесе. Ольга Бузова заявила: "Ярик, что это было? Как вам этот "благородный" поступок? Вся страна ждала этого дня и болела". А вот Иосиф Пригожин сказал: "Зачем было участвовать? Лучше бы место кому-то отдали тому, кому эфир нужен, понимаете? Мне такой поступок просто непонятен, честно говоря".

Отметим, что, по желанию пропагандиста SHAMAN, его действительно не оценивали жюри. Поэтому в финальную таблицу баллов он даже не попал.

Победитель: Дик Фук и его "неуместная" любовь

Дик Фук набрал рекордные 422 балла и получил хрустальный кубок и 30 млн рублей. Один из его самых известных клипов – к песне "Больше, чем любовь", в котором показаны романтические отношения двух парней. Видеодорожка имеет более 125 млн просмотров на YouTube, а сам певец открыто делится, что имеет бойфренда.

Это вызвало нешуточный переполох в России, где ЛГБТ-"пропаганда" запрещена. Иронично, что глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина прокомментировала победу как "торжество нормального и традиционного мира", даже не замечая "неловкой" ситуации.

Конкурс был задуман как культурный щит против Запада и ЛГБТ-"пропаганды". Участникам и зрителям обещали "традиционные ценности", но на сцену прорвался артист, открыто демонстрирующий нетрадиционные отношения.

В следующем году "Интервидение" обещают провести в Саудовской Аравии – стране, где законы в отношении ЛГБТ еще более строгие. Возможно, следующая победа будет еще более "традиционной".

