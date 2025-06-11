На Филиппинах выбрали самого красивого мужчину в мире: как выглядит коронованный победитель и какую страну он представлял. Фото

В филиппинском городе Кесон-Сити прошел финал международного конкурса красоты Man of the World 2025. Обладателем почетного титула "Самый красивый мужчина в мире" стал спортсмен и модель Юль Мессиан, который представлял Испанию.

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Желанную корону ему торжественно передал победитель прошлогоднего соревнования Серхио Азуага. Соответствующая информация появилась на странице конкурса красоты в Instagram.

"Шаг к величию. Мой первый проход как самого красивого мужчины мира – момент гордости и достижения цели. Это больше, чем титул – это миссия. Давайте слушать сердца, жить с честью и поднимать мир вместе", – прокомментировал свою победу модель.

Юль Мессиан родился в небольшом городке Испании. Он получил образование физиотерапевта, а благодаря соцсетям пытается активно популяризировать важность физического и психологического здоровья. На личной странице в Instagram победитель Man of the World 2025 делится кадрами со своих тренировок и показывает, как работает над своим телом.

В определенный период своей жизни Юль Мессиан начал посещать различные конкурсы красоты, поэтому смог привлечь внимание влиятельных модельных агентств. Сейчас спортсмен нередко появляется на подиумах мировых брендов и участвует в фотосессиях.

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