'На что вы тратите $10 тысяч в месяц?' 'Бережливая' звезда кино Дарья Петрожицкая рассказала о своей скромной жизни в Киеве

Актриса Дарья Петрожицкая ("Успеть до 30", "Папик", "Домик на счастье") призналась, что не понимает людей, которым для жизни в Киеве нужны десятки тысяч долларов в месяц. Артистка заявила, что ведет довольно скромный образ жизни, экономно относится к расходам и старается всегда иметь финансовую "подушку".

О своих привычках и отношении к деньгам звезда кино рассказала в интервью "Розмова". По словам Петрожицкой, ее ежемесячные расходы трудно посчитать точно, ведь многое зависит от гастрольного графика. Во время поездок актеров обеспечивают жильем и питанием, поэтому расходы автоматически становятся меньше.

"Я просто экономно живу. Когда я еду на гастроли, нас там кормят и мы где-то живем. И месяц от месяца не похож. Я действительно достаточно экономно живу", – объяснила актриса.

Петрожицкая добавила, что даже обычная закупка продуктов сейчас обходится недешево. По ее словам, продукты на несколько дней могут стоить около трех тысяч гривен, а ежедневное питание – примерно 500 гривен. В то же время она подчеркнула, что не считает себя расточительницей.

Сама же Петрожицкая не против готовой еды из супермаркетов и призналась, что "обожает отдел кулинарии".

В частности, она рассказала и об отношении к одежде. Актриса призналась, что в последнее время часто получает вещи от украинских брендов в подарок в обмен на упоминание в соцсетях. Это также помогает ей сэкономить.

"Мне нравится какая-то рубашка, я пишу бренду, чтобы заказать, а они говорят: "А можно мы вам подарим, а вы нас отметите?" С удовольствием! Особенно, если это украинский бренд. Я только за – поддержать вас где-то в сторис, отметить. И мне одежда", – поделилась артистка.

По словам актрисы, привычку экономить ей привил отец. Она вспомнила, что в их семье всегда старались жить без излишеств и думать о будущем.

"Мне лучше что-то иметь на черный день, чтобы я была спокойной и знала, что выживу. Если вдруг не будет никакой работы, я должна знать, что у меня есть хоть какая-то "подушка" – на меня, на мою сестру", – сказала актриса.

Также Петрожицкая отметила, что большим преимуществом для нее является собственная квартира, ведь ей не приходится тратить деньги на аренду жилья.

Наибольшее удивление у актрисы вызывают разговоры о необходимости зарабатывать по 10 тысяч долларов ежемесячно. Дарья призналась, что не понимает, на что именно можно тратить такие суммы, хотя допускает, что у семей с детьми расходы значительно больше.

"Я смотрю, как люди говорят: "Мне надо 10 тысяч долларов на жизнь". И думаю: "Сколько это в гривне? А что вы на это покупаете?" Я понимаю людей, у которых есть дети. Знаю, что школы – это все недешево. А у меня – я, сестра и кот", – отметила звезда.

