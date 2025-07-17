Дарья Петрожицкая раскрыла неожиданную правду о том, почему заменила Ксению Мишину в шоу 'Я люблю Украину'

Актриса Дарья Петрожицкая рассекретила, как стала ведущей патриотического шоу "Я люблю Украину" вместо своей предшественницы Ксении Мишиной. Долгое время зрители считали, что такая замена произошла из-за скандального русскоязычного интервью знаменитости, однако оказалось, что продюсер телеканала ТЕТ приглашал звезду "Папика" в проект еще несколько сезонов назад, но она отказывалась.

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Как объяснила Петрожицкая, она боялась участвовать в шоу, ведь не хотела опозориться в кадре, забыв элементарные вещи из-за стресса. И все же, когда с актрисой связались в четвертый раз и предложили стать ведущей, она решилась попробовать себя в этой роли. Об этом звезда рассказала в интервью на YouTube-канале КиноUA.

"Продюсер TEТ знает, какая я в жизни. Мне предлагали на "Я люблю Украину" четыре раза. Один я сказала: "Нет, я не могу". Я действительно тогда была не готова, только вернулась в Украину из Германии и у меня был блок какой-то, что я не могу ходить на развлекательные программы. На следующий год я боялась опозориться. Думала: "Блин, я ничего не вспомню". Я как-то зажалась. И я им просто отказала, ссылаясь на какую-то занятость. На третий раз я призналась, что не хочу позориться. И продюсер такой: "Да прекрати, это же фан". Я думаю, да и правда. Будь собой, иди. Но мы не совпали, потому что у меня были гастроли, а они могли только в такие-то дни снимать. Четвертый раз он мне звонит и говорит: "Ну что?". Я отвечаю: "Да я уже и не против опозориться. Давайте. Просто найдите дату, которая бы нам всем подходила". А он такой: "Нет. Я по другому вопросу. Мы бы хотели, чтобы ты была нашей ведущей". Я помню это такой шок. Я говорю, что у меня такого опыта нет", – поделилась актриса.

Однако все же Дарья Петрожицкая решила не упускать такой возможности и попробовать себя в новой сфере, так что пришла на кастинг шоу "Я люблю Украину". По словам знаменитости, сперва она сильно волновалась, однако смогла более-менее расслабиться благодаря поддержке Юрия Ткача и Александра Педана.

"Мы закончили, ко мне подошли и продюсеры, и сценаристки, и режиссеры эфира. Там были три девушки, которые прямо говорили: "Мы так хотим, чтобы это была ты". Я говорю, что очень боюсь вас подвести, но мне тоже это очень интересно", – рассказала звезда.

Напомним, что долгое время ведущей проекта "Я люблю Украину" была актриса Ксения Мишина, однако в ноябре прошлого года она сообщила: больше не будет лицом развлекательно-познавательного шоу. Знаменитость не рассекретила причину увольнения, но в сети предполагали, что это могло произойти из-за интервью на русском. Весной 2024-го актриса пообщалась с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем на Бали, используя язык страны-агрессора, чем сильно возмутила сограждан. Кстати, когда украинские журналисты хотели обсудить с телезвездой этот инцидент, она решила убежать без каких-либо объяснений.

Определенный период Мишина не говорила о своем увольнении, однако в начале этого года решила нарушить молчание. В своих соцсетях знаменитость написала: "У меня все хорошо, у канала все хорошо. Все истории начинаются и заканчиваются. А что касается отдельных слухов и громких заголовков, наша страна переживает непростой период. Многие люди тоже. Это все напоминает клетку людоедов. Свои пытаются пожирать своих же. Желчь, темнота и те, кто лишь ждут момента, чтобы укусить, – этого хватает. Кто-то поддается этому всему, кто-то осознает, что это лишь отдельная прослойка общества, которая, между прочим, имеет полное право жить именно так".

Как ранее писал OBOZ.UA, в феврале 2025-го стало известно, что шоу "Я люблю Украину" будет вести актриса Дарья Петрожицкая. Знаменитость откровенно признавалась, что волнуется перед началом съемочного процесса, однако будет делать все возможное, чтобы оставаться в кадре собой.

"Я всегда за адекватную критику. А все остальные комментарии, которые будут писать: "А та была лучше", "О, эта хорошая", ну, то есть, я воспринимаю все комментарии. Я это я, Ксения – это Ксения, на любителя, как говорится", – отмечала звезда.

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