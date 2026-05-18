'Мы должны показать россиянам': глава МИД Литвы заявил, что НАТО может сравнять с землей российские базы в Калининграде

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис верит в силу НАТО, хотя и признает недостатки блока. По его словам, Североатлантический альянс при необходимости мог бы "сравнять с землей российские базы ПВО и ракет" в Калининградской области.

Об этом он заявил в интервью NZZ, отметив, что доверие между союзниками является основой сдерживания. "Если даже мы сомневаемся в статье 5, то почему наш противник должен верить в нее? Я не имею никаких сомнений относительно обязательства взаимной обороны", – сказал Будрис.

Он пояснил, что существуют четкие планы защиты Литвы, и центральную ответственность берет на себя Германия. Войска НАТО уже размещены на территории страны.

"Я глубоко убежден, что Германия обязуется обеспечить безопасность и оборону нашей страны. Германия дала нам слово", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Когда журналист спросил его о Калининграде, российском анклаве на Балтийском море, министр заявил: "Мы должны показать россиянам, что можем проникнуть сквозь небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. НАТО имеет средства, чтобы, при необходимости, сравнять с землей российские базы ПВО и ракет".

Европейцам нужно наращивать собственные оборонительные возможности

Будрис признал, что значительная часть планов европейской части НАТО до сих пор основываются на предположении, что США поможет и предоставит критически важные военные возможности (к примеру, будет проводить спутниковую разведку).

"Однако, если мы хотим самостоятельно защищать Европу, мы должны переосмыслить все, включая ядерное сдерживание. Такую ядерную державу, как Россия, невозможно сдержать без собственного ядерного противовеса. Но пока остается ядерная гарантия США, мы, европейцы, можем сосредоточиться на линии фронта обычных вооружений", – сказал глава МИД Литвы.

Также он предостерег союзников от легкомыслия. "Идея о том, что конфликт с Москвой повлияет только на непосредственных соседей России, является опасной ошибкой. Это часть российской пропаганды. Если линия фронта разрушается, разрушается все: ЕС, экономика, общественный строй. В Западной Европе нет ни одной безопасной гавани, которая бы избежала последствий войны. Мы должны наконец честно оценить стоимость отсутствия сдерживания", – призвал Будрис.

Министр убежден, что многие европейские политики избегают обсуждения этой неудобной темы, "поскольку им приходится проводить бюджеты через парламент". Он напомнил, что Литва уже увеличила свои расходы на оборону до более 5% ВВП – еще до того, как американский президент Дональд Трамп призвал страны Североатлантического альянса сделать это.

"Мы также сделали это при социал-демократическом правительстве, от которого на самом деле можно было бы ожидать социальных приоритетов. Но безопасность – это, в конце концов, предпосылка всего остального", – отметил Будрис.

Журналист спросил, привыкло ли население стран Балтии к российской угрозе и становится менее чувствительным к этой теме.

"Я бы скорее говорил о превращении страха в активную подготовку. Когда в конце 2021 года началось наращивание военной силы против Украины, мы в Литве были крайне обеспокоены. Страх был повсеместным. Сегодня мы знаем, как реагировать. Поэтому нам больше не нужно бояться. Наличие плана для вашей семьи и вашей общины приносит определенное спокойствие и дисциплину. Многие граждане присоединились к волонтерским организациям. Мы знаем намерения России, мы знаем возможности России. Единственная переменная – это наша собственная уязвимость. И именно над этим мы работаем", – заверил дипломат.

Говоря об ошибках Европы, он отметил, что ЕС следует принять новую стратегическую реальность, предоставить приоритет обороне и наконец активизироваться как геополитическому игроку.

