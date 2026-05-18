Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, до конца текущей недели (24 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн. Вечером же 18 мая там покупали доллар в среднем по 43,85 грн, а продавали по 44,37 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

В обменниках же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. По его словам, стоимость валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43,75-44,35 грн. Вечером же 18 мая обменники:

покупали валюту по 43,54 грн;

продавали по 44,09 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, рассказал банкир, валютный рынок, вероятнее всего, не претерпевает системных изменений. Так:

НБУ будет оставаться активным участником курсообразования.

Если спрос на валюту будет расти, у Нацбанка будет возможность выходить на рынок с валютными интервенциями и не допускать резких курсовых движений.

На межбанковском рынке курсовые изменения, вероятно, будут приглушены.

Как объяснил Лесовой, активное присутствие на рынке НБУ позволит избегать резких скачков или неожиданного снижения курса. Это означает, что бизнес и население, скорее всего, не получат толчков для аномального, хаотического поведения.

В банках и обменниках существенного расширения разницы между курсами покупки и продажи валюты пока не ожидается.

Дело в том, что наличный рынок будет традиционно ориентироваться на межбанк. И если межбанк остается прогнозируемым, наличный сегмент также будет двигаться без резких отклонений.

"В последнюю декаду мая ситуация на валютном рынке Украины, вероятно, будет оставаться относительно стабильной. Текущие предпосылки не указывают на возможность резкого выхода за пределы уже привычных колебаний. На рынке будет сохраняться спрос на валюту, однако он не должен стать неконтролируемым", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Впрочем, только при условии, что дизайн и элементы защиты таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

