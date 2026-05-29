Актриса Леся Самаева, которая отпраздновала серебряную свадьбу, рассказала о неожиданном сюрпризе для любимого – известного актера

Популярная актриса Леся Самаева ("Скажене весілля", "Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке", "Будиночок на щастя", "Потяг "Червона рута", "Юрчишины"), которая в марте отпраздновала серебряную свадьбу с актером и режиссером Театра Франко Андреем Самининым, поделилась деталями их отношений. А также рассказала о неожиданном сюрпризе, который недавно устроила любимому.

В интервью OBOZ.UA актриса призналась, что они с супругом давно привыкли к жизни в постоянных разъездах, однако стараются находить время друг для друга даже в непростом графике. По словам Самаевой, недавно она спонтанно решила поехать вместе с мужем на гастроли.

"У нас большое хозяйство – котик и собачка, – рассказывает актриса. – Поэтому когда кто-то из нас уезжает, тот, кто остается дома, не скучает. Всех надо накормить, выгулять, за всеми присмотреть. Я всегда говорю: тому, кто уехал, – весело, потому что у него гастроли, города, приключения, зрители. А тому, кто остался, – тоже своеобразный квест, только домашний. Во-вторых, недавно я сделала себе подарок. Андрей уехал на гастроли, а я в какой-то момент поняла: все, хочу тоже вырваться. Устроила животных в отель – и поехала к мужу. И, честно, это было прекрасно. Я большое количество раз пересмотрела "Конотопскую ведьму" – и каждый вечер с огромным удовольствием, будто впервые".

Самаева говорит, что они с мужем не только вместе как супруги, но и остаются друг для друга важными профессиональными зрителями: "Я смотрю все спектакли Андрея. И он – мои. У нас это как-то естественно сложилось. Да, конечно, есть любовь, семья, быт, вся эта жизнь вместе. Но параллельно мы друг для друга – очень важные зрители. Поэтому всегда стараемся посмотреть работу еще до премьеры. Хотя бы на сдаче спектакля. Чтобы иметь возможность почувствовать, что-то подсказать. Не в смысле покритиковать, а именно посмотреть профессиональным глазом: где-то ритм, где-то интонация, где-то какая-то сцена еще не села. Но это возможно только тогда, когда есть доверие. Потому что актерская профессия уязвима, не каждому позволишь давать замечания. А мы друг друга хорошо чувствуем".

"Андрей – мой самый близкий друг, – продолжает актриса. – Человек, которому могу показать себя беззащитной – и как женщина, и как актриса".

В то же время главным секретом долгого брака актриса называет атмосферу дома и отсутствие постоянных претензий: "Мне кажется, здесь нет универсального рецепта. Просто я все время осознаю одну вещь: мы оба проживаем свои единственные жизни. И моя жизнь проходит – так же, как проходит жизнь Андрея. И поэтому хочется относиться к этому осторожно. Видимо, поэтому у меня много эмпатии к нему. Я думаю не только о себе, своей усталости или переживаниях, но и о том, как он живет, что чувствует, как ему сейчас. И от всей души хочу, чтобы от моего присутствия его жизнь становилась теплее, легче, веселее".

"Знаете, я, может, где-то лишний раз не уберу идеально дом, но для меня важнее, чтобы дома была атмосфера. Чтобы мужу хотелось возвращаться туда. Чтобы дом ассоциировался не с напряжением или претензиями, а с теплом, спокойствием. Потому что в конце концов жизнь состоит из того, как тебя выслушали, захотели ли обнять после тяжелого дня. И, пожалуй, дружба в браке – это как раз об этом", – объяснила Самаева.

Также артистка призналась, что за 25 лет совместной жизни они, как и все пары, ссорятся, однако в их семье никогда не было "пресловутого пиления мозга": "Мы же живые люди. Бывают недоразумения, усталость, эмоции. Но такого никогда не было.

