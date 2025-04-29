Мы теряем деньги, но не достоинство: украинский режиссер Лавренчук расторг контракт с Иерусалимской оперой из-за россиян

Украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук расторг контракт с Иерусалимской студией оперы Jerusalem Lyric Opera & Festival. В течение нескольких месяцев он тщательно готовился к постановке драматического произведения Георга Фридриха Генделя "Ринальдо", однако отказался от работы, когда организаторы решили привлечь россиян.

Видео дня

Об этом заслуженный артист Украины рассказал на личной странице в Facebook. Режиссер отметил: абсолютно не жалеет из-за принятия такого решения, ведь лучше потерять деньги, чем предать собственные ценности.

"Должен был осуществлять постановку оперы Генделя "Ринальдо" в Израиле, контракт с Jerusalem Lyric Opera & Festival был подписан, премьеры были запланированы на июль в Иерусалиме и Тель-Авиве. Единственным моим условием было отсутствие представителей РФ среди исполнителей", – написал деятель культуры.

Как отметил Евгений Лавренчук, он активно готовился к предстоящему шоу и даже смог привлечь к работе украинского контратенора (высший мужской голос в опере) Владислава Шкарупило. Режиссер с дирижером тщательно отбирали исполнителей со всего мира, однако организаторы мероприятия решили внести свои коррективы.

"И вдруг – сюрприз. Организаторы настаивают на привлечении двух исполнителей, в Facebook которых указаны московские прописки. На мои ноты протеста о нарушении договоренностей, организаторы пытались заверить меня, что эти исполнители имеют израильские паспорта, а то, что написано у них в Facebook, не имеет юридической силы и не может быть причиной каких-либо претензий. Моя позиция была такова: может у них и израильские паспорта, но публично они идентифицируют себя как представители страны-агрессора. Я не нашел для себя возможности продолжить сотрудничество и инициировал расторжение контракта. Контратенор Владислав Шкарупило сделал то же самое, за что ему поклон и уважение", – отметил артист.

Позже Евгений Лавренчук узнал, что представители Jerusalem Lyric Opera & Festival пригласили присоединиться к созданию оперы российского режиссера Даниила Дмитриева. Украинец считает, что поставить точку в сотрудничестве было правильным решением: "Я не жалею. Возможно, мы теряем контракты, деньги и возможность работать, но не теряем достоинства и не изменяем собственным ценностям".

Чуть больше деталей о неприятном инциденте Евгений Лавренчук рассказал в проекте "ЖВЛ". По словам режиссера, отсутствие россиян в постановке было его четко прописанным условием, однако организаторы обнаружили определенные лазейки, в том числе юридические.

"Так среди каста появились две фамилии, которые я не выбирал. У одного прописка в Долгопрудном, это Подмосковье. Другая девочка вообще из Москвы, а в 2019 году была в Крыму", – рассказал Лавренчук.

Напомним, что 17 декабря 2021 года украинский режиссер был задержан в Италии по запросу об экстрадиции со стороны РФ. В течение восьми лет Евгений Лавренчук работал в России, однако покинул страну-агрессора в 2014 году в знак несогласия с агрессией путинского режима. Лидеры Кремля обвинили украинца в "финансовых нарушениях".

В январе 2022 года Интерпол признал политические мотивы России в преследовании режиссера. В марте суд Италии вынес окончательное решение по увольнению Евгения Лавренчука, признав обвинения против него со стороны РФ сфабрикованными.

Ранее OBOZ.UA писал, что народный артист Украины рассказал, как поставил на место россиян, во время войны предлагавших работать на РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!