Принцесса Диана погибла 28 лет назад: почему перед роковым днем аристократка контролировала каждый свой шаг и что сказала в момент аварии

Ровно 28 лет назад, 31 августа 1997-го, в результате дорожно-транспортного происшествия трагически оборвалась жизнь принцессы Дианы. Водитель автомобиля Mercedes Benz, на заднем сиденье которого находилась аристократка, не справился с управлением, проезжая мимо парижского тоннеля Pont de l'Alma, и врезался в бетонную опору на большой скорости. Леди Ди получила серьезные травмы, в результате которых скончалась по дороге в больницу. Проститься с мамой принца Гарри и Уильяма в Лондоне пришли около трех миллионов человек, а 2 с половиной миллиарда следили за церемонией по телевизору.

Видео дня

Со временем люди из окружения леди Ди раскрыли, что незадолго до трагедии она была довольно тревожной и предчувствовала беду. OBOZ.UA расскажет, как аристократка пыталась уберечься от смерти и какие слова произнесла перед тем, как отойти в вечность.

Принцесса Диана предсказала свою гибель

Незадолго до рокового ДТП у представительницы королевской семьи Великобритании появилось жуткое ощущение, что на ее жизнь хотят совершить покушение. Как раскрыли инсайдеры, страх смерти у принцессы Дианы был настолько сильным, что она пыталась контролировать каждый свой шаг.

"Принцесса Диана была твердо убеждена, что ее убьют, и предсказала, как это произойдет", – говорил бывший королевский корреспондент Майкл Д. Коул.

Перед любой поездкой аристократка просила охранников тщательно проверять ее автомобиль. Она предполагала, что кто-то может перерезать трубы, или тормоза выйдут из строя. Работники никогда не обнаруживали никаких подобных проблем.

Какими были слова леди Ди в момент аварии

Стоит заметить, что принцесса Диана погибла не сразу после аварии. Первая жена Чарльза III получила несколько переломов и травму груди, а медики сразу оказали ей помощь, поэтому казалось, что все должно было бы закончиться хорошо. Однако врачи даже не заподозрили, что у леди Ди открылось внутреннее кровотечение, что и привело к смерти.

В тот трагический день аристократка передвигалась в машине со своим новым бойфрендом, сыном египетского миллиардера – Доди Фаедом. Влюбленные решили провести каникулы в Париже, чтобы отвлечься от внимания прессы, для которой их роман стал "горячей темой", однако поездка стала для пары последней. Когда они врезались на скорости в бетонную опору, принцесса Диана испуганно выкрикнула: "Боже мой, что случилось?". Вскоре ее сердце остановилось навечно.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что письмо принцессы Дианы, написанное через несколько дней после свадьбы с Чарльзом III, раскрыло ее "тайну".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!