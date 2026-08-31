Принцесса Диана погибла 29 лет назад: где похоронили бывшую супругу Чарльза III и почему ее могила оказалась на острове посреди озера

31 августа исполняется 29 лет со дня гибели принцессы Дианы. Бывшая супруга нынешнего короля Великобритании Чарльза III погибла в Париже (Франция) в 1997 году, однако местом ее последнего упокоения стала не королевская усыпальница, а семейное поместье Алторп в Нортгемптоншире (Англия). Причем могилу леди Ди расположили на маленьком острове посреди озера, куда можно добраться только на лодке.

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Такое решение принял ее брат Чарльз Спенсер. Он объяснял, что после смерти сестры семья опасалась огромного внимания со стороны публики и хотела обеспечить принцам Уильяму и Гарри возможность навещать мать в спокойной обстановке и вдали от посторонних глаз. OBOZ.UA покажет, как выглядит последнее пристанище принцессы.

Поместье Алторп было особенным местом для Дианы Спенсер: именно здесь она провела значительную часть детства вместе с братьями и сестрами. Поэтому семья решила, что поместье станет для нее достойным и тихим последним пристанищем.

Изначально планировалось, что принцессу Диану похоронят в семейном склепе Спенсеров в церкви Святой Девы Марии в деревне Грейт-Брингтон. Там на протяжении веков находили последний покой представители ее семьи, в частности отец леди Ди Джон Спенсер.

Однако после гибели принцессы ее брат Чарльз изменил решение. Он опасался, что могила в церкви станет местом постоянного паломничества поклонников Дианы, а частная жизнь ее сыновей окажется под угрозой.

Могила принцессы Дианы расположена на острове посреди озера

Место последнего упокоения принцессы Уэльской обустроили на небольшом острове в центре Овального озера на территории поместья. Само захоронение состоялось 6 сентября 1997 года – через неделю после гибели леди Ди.

Во время похорон к острову проложили временную дорожку, однако впоследствии ее убрали. Теперь добраться непосредственно до могилы можно только на лодке, а территория по-прежнему остается частной.

Интересно, что Овальное озеро появилось в Алторпе задолго до рождения принцессы Дианы. Его создали еще в XIX веке, когда английские зимы были холоднее. По словам Чарльза Спенсера, водоем обустроили, в частности, потому, что его семья любила кататься там на коньках.

У озера высадили деревья в честь леди Ди

Озеро окружено живописной озелененной территорией, а дорожку к нему украшают дубы. По данным People, у Овального озера высадили именно 36 деревьев – по одному за каждый год жизни принцессы.

К созданию этой символической аллеи присоединились как члены семьи Спенсеров, так и представители королевской семьи. Среди них были королева Елизавета II, тогдашний принц Чарльз, а также сыновья леди Ди – Уильям и Гарри.

После масштабной реконструкции территории в 2017 году у озера высадили рододендроны и незабудки – одни из любимых цветов принцессы Дианы.

Почему посетители не могут подойти к могиле принцессы Дианы

Могила принцессы остается закрытой для широкой публики. В то же время на территории Алторпа обустроен мемориал, где поклонники леди Ди могут отдать ей дань памяти. Его называют "Храмом Дианы". Рядом с ним установлены памятные таблички с цитатами принцессы и ее брата.

Само поместье открыто для посетителей только в определенный период года. В 2026 году его двери открылись 1 июля – в день рождения принцессы Дианы – а закрыть их планируют 31 августа, в 29-ю годовщину е– смерти.

Члены королевской семьи отдают дань памяти этому месту

В конце августа Чарльз Спенсер показал старинную фотографию Овального озера. По его словам, черно-белый снимок был сделан примерно 150 лет назад. На нем виден водоем, окруженный большими деревьями, и здание, которое сегодня превратили в мемориальное пространство.

В частности, еще в 2011 году принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон посетил могилу матери перед свадьбой. Пара добралась до острова на лодке и оставила там цветы.

Принц Гарри также неоднократно приезжал в Алторп. В своих мемуарах "Запасной" он рассказал о первом визите своей жены Меган Маркл к могиле Дианы в 25-ю годовщину ее смерти в 2022 году.

А летом 2026 года появились фотографии, на которых принц Гарри, Маркл и их дети – Арчи и Лилибет – гуляют по территории Алторпа с букетами цветов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что брат принцессы Дианы выпустит книгу воспоминаний о сестре, в которой обещает раскрыть правду.

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