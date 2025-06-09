'Мы с ними видимся': подруга Бабкиных рассказала, как часто супруги возвращаются в Украину и чем скандальный певец порадовал ее

Украинская артистка Марта Адамчук, близкая подруга известного музыканта Сергея Бабкина и его жены Снежаны, поделилась подробностями о жизни звездной пары и их визитах на Родину. По словам певицы, супруги регулярно приезжают в Украину.

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Она рассказала в интервью "Тур звездами", что они поддерживают связь, пересекаются на мероприятиях и часто видятся. По словам артистки, супруги не порвали связей с родиной и активно участвуют в благотворительных концертах.

Недавно Сергей Бабкин также сделал приятный сюрприз для Марты Адамчук. На ее день рождения, который был 29 мая, музыкант прислал ей песню, написанную собственноручно. Этот подарок стал для нее очень приятным сюрпризом, что подчеркивает теплые отношения между артистами.

"Сергей Бабкин мне прислал песню, которую написал. Целый куплет с припевом посвятил. Мне очень приятно. Да, они приезжают сюда на благотворительные концерты, мы с ними пересекаемся, к ним ходим, видимся, на связи, конечно", – отметила Марта Адамчук.

Певица также высказалась относительно ситуации с другим известным украинским артистом, Потапом, который уехал за границу и не возвращается в Украину. Артистка, которая когда-то была бэк-вокалисткой дуэта "Потап и Настя", отметила, что не общалась с ним даже до полномасштабного вторжения, и не знает, что с ним происходит.

"Я с ним не общалась еще и до вторжения. Мы давно виделись. Я не знаю, что с ним происходит. У каждого человека переживание этой ситуации, в которой мы сейчас проживаем, свое", – прокомментировала Адамчук.

Несмотря на то, что многие критикуют Потапа за его отсутствие в Украине, Марта Адамчук воздержалась от осуждения. Она подчеркнула, что не хочет обсуждать его за спиной и понимает, что каждый человек по-своему справляется с вызовами войны.

"Конечно, я бы хотела, чтобы он был в Украине, потому что у него есть сила внутренняя, которая может помочь и ребятам военным, и всем. Но почему-то он так решил. Знаете, он же не поехал в Россию. Он за границей. Многие из наших за границей. Многих критикуют, многих не критикуют. Поэтому я не хочу просто влезать туда, о чем я не знаю", – добавила знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сергей Бабкин связался с шаманом за границей и ошарашил сеть признанием об употреблении "самого мощного наркотика в мире". Артист рассказал, что более двух лет участвует в "церемониях с растениями силы" вместе с женой Снежаной и врачом, который занимается альтернативной медициной.

В частности, в 2023 году группу 5'nizza поймали на сотрудничестве с россиянами. Для устройства концертов за рубежом артисты обращались к промоутеру из РФ. Тогда директор исполнителей оправдала их тем, что организатор выступлений якобы является давним другом Бабкина и, несмотря на то, что родился и вырос в стране-агрессоре, давно является гражданином Израиля и осуждает войну.

Позже певец решил выпустить песню "Зрада", в которой гиперболизировано высмеял украинцев, которые оскорбляют друг друга за "случайные" русские слова, просмотр контента страны-террориста, отсутствие постов о войне, покупку дорогих брендов во время полномасштабного вторжения и тому подобное. К тому же после премьеры трека артиста заподозрили в плагиате. Дело в том, что "Зрада" Сергея Бабкина очень похожа на работу поэта-сатирика Юрка Космины под названием "Песня об информационном пространстве".

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