'Мы его теряем': Бабкин связался с шаманом и ошарашил сеть признанием об употреблении 'самого мощного наркотика в мире'

Певец Сергей Бабкин ошарашил сеть признанием о своем участии в ритуале с использованием одного из самых сильных в мире психоделиков – яда лягушки вида Bufo alvarius, содержащего запрещенное вещество 5-MeO-DMT. Артист рассказал, что более двух лет участвует в "церемониях с растениями силы" вместе с женой Снежаной и врачом, который стал шаманом.

Видео дня

По словам Бабкина в Instagram, недавно он наконец нашел проводника к "Буфо" – опыту, который, по его словам, "невозможно описать словами". Он также поблагодарил проводника, американского психиатра, который живет в Харькове, Джона Дугласа, за церемонию.

"Буфо – это сверхмощный опыт с экстрактом секрета лягушки. Человек вдыхает вещество и на 15 минут полностью теряет сознание. Нет тела, нет эго, нет времени и пространства. Буфо трансформирует на всех уровнях – физическом, ментальном и духовном", – написал певец.

В сети реакция на откровения артиста была преимущественно негативной. "Мы его теряем", "Это должно стать мемами", "Можно еще героин рекламировать", "Бабкин заблудился", – комментируют пользователи под видео с подобного ритуала.

Что такое Буфо и почему это опасно

Речь идет о психоактивном веществе 5-MeO-DMT, содержащемся в яде лягушек Bufo alvarius, которые обитают в пустыне Сонора на севере Мексики и юго-западе США. Его выделяют железы амфибии как защитный механизм от хищников. Люди же получают это вещество путем "доения" лягушек – сбор яда стеклом, высушивание его и последующего курения.

Действие длится около 10-15 минут, но вызывает мощные слуховые и зрительные галлюцинации, состояние растворения личности, потерю контроля над телом и временем. Однако, несмотря на природное происхождение, это вещество опасно: может вызвать психозы, панические атаки и серьезные нарушения психики. В США 5-MeO-DMT внесено в список контролируемых веществ, а в Швеции оно признано "опасным для здоровья".

Более того, ученые и зоозащитники бьют тревогу: чрезмерный спрос на яд лягушек приводит к жестокому обращению с животными и ставит под угрозу выживание вида Bufo alvarius. Научный сотрудник Университета Аризоны Роберт Энтони Вилла предостерегает, что частое выделение секрета вредит животным, и в конце концов это может привести к их исчезновению.

Лягушки классифицированы как уязвимый вид в ряде штатов США, но люди все равно охотятся на них, чтобы пережить экстремальный психоделический опыт. Зоозащитники настаивают на использовании синтетического аналога 5-MeO-DMT, который почти идентичен природному, однако не вредит животным.

Употребление любых наркотических веществ, включая природные психоделики, является вредным для здоровья. Они влияют на нервную систему, вызывают психические расстройства, меняют восприятие реальности и могут иметь необратимые последствия. Несмотря на экзотическую обертку и участие известных лиц, "ритуалы с растениями силы" – это опасные практики, которые могут серьезно навредить человеку.

Ранее OBOZ.UA писал, что фанаты отреклись от Сергея Бабкина из-за "жалкой" выходки за границей. Дело в том, что артист вместе со своим коллегой Андреем Запорожцем, объявили о туре группы 5'nizza по нескольким крупным городам Европы на русском языке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!