Известные рокеры Within Temptation вместе с украинским музыкантом выпустили песню с осуждением РФ: клип сняли в Киеве. Видео

Нидерландская рок-группа выпустила новый видеоклип на песню, посвященный полномасштабному вторжению страны-агрессора в наше государство. Трек под названием Fool's Parade был записан в коллаборации с украинским хип-хоп-исполнителем Alex Yarmak.

Об этом сообщили музыканты Within Temptation в соцсетях. Песня доступна на всех музыкальных сервисах.

"Он здесь! Слушайте наш новый сингл A Fool's Parade, записанный с Alex Yarmak", – говорится в сообщении.

Песня освещает лживые заявления России по поводу вторжения, отрицания совершенных ею преступлений против гражданского населения, планов оккупации Украины и уничтожения украинцев как народа. Следует отметить, что видеоклип на песню снимался в столице Украины Киеве.

"Снято в Украине под руководством известного украинского режиссера Инди Хаита, музыкальное видео на песню "Парад дураков" показывает Шерон (ден Адель - вокалистка группы) вместе с приглашенным вокалистом Алексом Ярмаком. Песня выступает как гимн против фальшивых заявлений России и предлагает изображение суровой реальности, которую пережила Украина"– говорится в аннотации к видео на YouTube.

Как отметили в нидерландской рок-группе, своей музыкой они продолжают освещать жестокое вторжение России в Украину. Потому все гонорары музыканты передадут Music Saves UA.

Как сообщал OBOZ.UA, 59-летний рок-музыкант Ленни Кравиц показал видео из спортзала. Поклонников артиста поразила не только форма знаменитости, но и образ для тренировки.

В прошлом году Ленни Кравиц выпустил дерзкий видеоклип на песню "TK421", которую сняла ему украинская клипмейкер Таня Муиньо. Певец назвал их сотрудничество "соединением двух украинцев", напомнив о своих корнях. Как известно, прадед звезды, Леонид Кравец, был киевлянином.

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