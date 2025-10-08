'Три года сижу в квартире'. Актриса Малкова шокировала, что ждать украинцам в стране, которая приютила почти миллион беженцев

Украинская актриса Наталья Малкова, которая с начала полномасштабного вторжения живет с семьей в Польше, откровенно рассказала, как за последние годы изменилось отношение к украинцам. Звезда призналась, что из-за обострения антиукраинских настроений практически перестала выходить из дома.

Актриса в Польше почти все время сидит дома и лишь изредка может выйти в магазин. Об этом она рассказала в интервью "Суспільному".

"Мне здесь (в Украине. – Ред.) хочется гулять, ходить на танцы, общаться с друзьями... Но там я три года сижу у себя в квартире и никуда не выхожу. Ни в рестораны, ни на фестивали. Каждый раз приходится переступать через себя. Полный упадок сил. Возможно, это из-за обострения антиукраинских этих настроений, потому что это очень сложно. Когда ты выходишь, и на тебя так смотрят: "Ты кто вообще такой?" – рассказала Малкова.

По словам актрисы, предвзятое отношение к украинцам начало ощущаться примерно за полгода до выборов в Польше, когда в стране активизировалась политическая кампания.

"Видимо, где-то за полгода до выборов, когда началась эта агитационная кампания, когда они начали массово прочищать мозги, или они и так были настроены? Я не знаю, как это было, если честно. Но среди моих знакомых-поляков, которые мне помогали, таких настроений нет. То есть они, как были за нас, так и помогают", – призналась она.

Несмотря на это, Малкова отметила, что украинцы сделали большой вклад в развитие польской экономики: "Возможно, они завидуют, что мы такие свободные. Или потому что украинцы в этом году уплатили налогов в Польше столько же, сколько поляки, или даже больше. Мы открываем бизнесы, создаем рабочие места, изучаем язык. создаем прекрасный сервис. Такого сервиса Польша не видела никогда".

По официальным данным агентства страхования ZUS, по состоянию на июнь 2025 года в Польше находится 998 тысяч зарегистрированных украинских беженцев. Еще в прошлом году их было около 930 тысяч. Как пояснил дипломат и Посол Украины в Польше Василий Боднар, динамика остается стабильной – те же люди часто ездят туда и обратно, однако те, кто имеет статус беженца, ограничены в выездах до полного оформления документов.

Как писал OBOZ.UA: при этом признаки враждебного отношения к украинцам наблюдаются не только в Польше. Украинская певица Екатерина Бужинская, проживающая в Болгарии, рассказала, что в этой стране до сих пор сильны пророссийские настроения.

"Нас не любят там. Там поддерживают Россию, потому что с коммунистических времен Болгарию считали еще одной республикой. Люди старшего поколения живут с советской ностальгией, и они ее поддерживают. Они украинцам портят машины. Могут просто пойти и спустить колесо, сорвать номера", – поделилась артистка.

По словам Бужинской, после начала полномасштабной войны враждебность лишь усилилась, ведь местных удивило, что украинские беженцы приехали не в нищете, а с достойным уровнем жизни, образования и культуры.

