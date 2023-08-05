Музыканты, актеры и комики: всемирно известные звезды встретятся в историческом футбольном противостоянии Game4Ukraine. Фото
В субботу, 5 августа, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" на благотворительном матче встретятся легенды мирового футбола и всемирно известные деятели культуры. Спортивное противостояние Game4Ukraine состоится в поддержку Украины.
Синяя команда звезд Андрея Шевченко и Желтая команда знаменитостей Александра Зинченко выйдут на поле в 20:00. Кроме профессиональных футболистов, появятся актеры, музыканты и другие селебы. OBOZREVATEL расскажет о них подробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).
Синяя команда (Шевченко):
– Рассел Говард. Британский комик, телеведущий, радиоведущий и актер, известный авторскими телешоу.
– Арчи Рено. Британский актер и модель, известен своими ролями в мини-сериале BBC "По расчету" и в сериале от студии Netflix "Тень и Кость".
– Ральф Литтл. Актер и ведущий, работавший в основном в телевизионных комедиях, в частности играл Энтони Ройла в "Семье Ройлов".
– Джеймс Артур. Известный музыкант, завоевавший победу в шоу The X Factor, а впоследствии получил множество музыкальных наград и написал хиты.
– Тохиб Джимо. Актер стал известен после роли в популярном сериале "Тед Лассо".
– Челси Граймс. Популярная певица и автор песен.
Желтая команда (Зинченко)
– Фил Данстер. Актер, известный ролями в драме "Ответный удар", сериале "Люди", драме "Проблемы с Мэгги Коул", сериале "Тед Лассо" и триллере "Час дьявола".
– Хиро Файнс-Тиффин. Звезда драматической франшизы "После" и фильма о Гарри Поттере, где сыграл юного лорда Волан-де-Морта.
– Том Греннан. Британский певец и автор песен.
– Роман Кэмпф. Популярный телеведущий.
Все вырученные средства из этого матча пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который пострадал от войны РФ против Украины.
Как писал OBOZREVATEL, актер и солист группы Hollywood Vampires Джонни Депп мощно поддержал Украину на концерте и встретился с беженкой из Мариуполя.
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