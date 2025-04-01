Муж-шаман норвежской принцессы, ради которого она отказалась от трона, назвал свою тяжелую болезнь и нашел крайних

Дюрек Верретт, муж принцессы Марты Луизы Норвежской, отказавшейся от трона из-за брака с любимым, рассказал о своей тяжелой болезни и о том, как обвинения и нападение на него со стороны медиа ухудшили его состояние. 50-летний шаман и спиритуалист, женившийся на принцессе Норвегии в августе 2024 года, обнародовал в Instagram серьезные подробности своего здоровья, заявив, что ему приходится проходить диализ почек трижды в неделю, чтобы просто остаться в живых.

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В новом заявлении шаман отметил, что его здоровье значительно ухудшилось из-за постоянного внимания медиа, пишет Daily Mail. Он утверждает, что за последние шесть лет стал безжалостной мишенью для норвежских журналистов, особенно издание Se og Hør, что привело к серьезным эмоциональным и физическим проблемам.

"Меня изображали способом, который нанес глубокий вред моему здоровью, моему характеру, моей репутации, моему бизнесу и людям, которых я люблю, моей семье и друзьям", – отметил он в своей публикации.

Дюрек Верретт также упомянул, что его болезнь почек продолжается уже более трех десятилетий. Ранее, в 2012 году, он перенес операцию по пересадке почки, и донором стала его сестра. Теперь шаман еженедельно проходит процедуру диализа трижды, чтобы выжить.

Важным моментом в его публикации стало упоминание скандала с несколькими мужчинами, обвиняющими его в сексуальном насилии. В частности, шведский Йоаким Бострем заявил, что во время сеанса шаман ненадлежаще к нему прикасался. Верретт отвергает эти обвинения, называя их "ложными" и "злонамеренными". Он также отметил, что этот инцидент был частью кампании по причине ему боли.

В дополнение к обвинениям, Дюрек подверг критике медиа за манипуляции и заявил, что Se og Hør использовали его личную трагедию и болезнь как спекуляцию для повышения рейтингов.

Дюрек Верретт стал предметом больших споров после того, как его связь с принцессой Мартой Луизой вызвала критику со стороны норвежских медиа, где были обнародованы его неоднозначные высказывания. В частности, он заявлял, что "дети болеют раком, потому что они несчастливы", что вызвало широкое осуждение среди медиков и общества.

Ранее OBOZ.UA писал, как прошла свадьба норвежской принцессы Марты Луизы с Дюреком Варреттом, которая отказалась от престола из-за любимого "шамана". Для 52-летней старшей дочери короля Гаральда V этот брак стал вторым. Праздник длился три дня и имел необычные правила.

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