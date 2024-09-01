С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого 'шамана'. Фото

Принцесса Норвегии Марта Луиза, которая в 2022 году отреклась от престола и отказалась от королевских обязанностей из-за любви, вышла замуж на трехдневной свадьбе за самопровозглашенного шамана-афроамериканца Дюрека Верретта. Для 52-летней старшей дочери короля Харальда V этот брак стал вторым (с бывшим мужем Ари Беном она прожила с 2002 по 2017 год).

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Праздник состоялся в отеле Union в деревне Хейрангер, Западная Норвегия (Вестланн). Это заведение находится между горами, поэтому почти все фотографии со свадьбы были с невероятным пейзажем. Как сообщает Hello! молодожены пригласили 350 гостей.

Невеста предстала в длинном платье цвета слоновой кости без рукавов от модельера Тины Стеффенакк Германсен. Наряд имел длинный атласный шлейф. На голову принцесса надела тиару, которую дедушка король Олав V подарил ей на 18-летие.

Жених Дюрек Варретт красовался в черном классическом смокинге, украшенном широким тканевым золотым поясом. Этот же атрибут красовался у него на шее вместо галстука. На его пиджаке нитями золотого цвета была вышита монограмма пары.

Церемония свадьбы была усеяна розовыми розами. Варретт вместо бутоньерки носил свежие цветы. Объемный букет невесты также состоял из роз, а алтарь был составлен из этих цветов.

"Наша любовь победила, несмотря на все трудности, и будет продолжаться вечно", – сказала на церемонии Марта Луиза.

Дюрек добавил: "Любовь превосходит все, потому что любовь – это первоначальная энергия, которой мы все являемся на этой планете. Она побеждает все".

Как прошли первые два дня празднований

Предсвадебные торжества начались в четверг, 29 августа. Гости и молодожены собрались на вечеринке в саду отеля 1904 года в самом центре города Олесунн.

В пятницу, 30 августа, пара наслаждалась водной прогулкой на лодке по Хейрангер-фьорду в поселок Хейрангер. Они обошли известные водопады "Семь сестер", "Жених" и "Фата невесты".

В этот день в отеле Union также состоялась предсвадебная сальса-вечеринка, на которой Дюрек рассказал о своей любви к музыке и танцам.

На торжестве присутствовал отец Марты Луизы 87-летний король Гаральд V, последние несколько лет имеющий слабое здоровье. К нему присоединились королева Соня и другие члены норвежского королевского дома. На праздник любви пришли также три дочери Марты Луизы – 21-летняя Мод Ангелика Бен, 19-летняя Леа Айседору Бен и 16-летняя Эмма Таллулу Бен. Они были одеты в нежные бежевые атласные платья и попали в объектив папарацци.

Среди 350 гостей можно было увидеть представителей королевской семьи Швеции: кронпринцессу Викторию и ее мужа принца Даниэля, его брата принца Карла Филиппа с женой Софией. Члены других европейских монархий на празднике не засветились.

На фото также заметно множество видеокамер. Дело в том, что принцесса решила экранизировать свою свадьбу, а права на это продала стриминг-платформа Netflix.

Влюбленные обручились в июне 2022 года. Известно, что после женитьбы 49-летний Верретт не получит королевского титула и обязанностей, но Марта Луиза не сможет потерять звание принцессы, хотя и отреклась от престола.

В частности, журналисты местного издания VL.NO выяснили, что влюбленные планируют вместе жить в Соединенных Штатах Америки, однако принцесса заверила, что будет часто посещать родителей дома, а в будущем, возможно, вернется на родину.

Пара нашла немало общего, как минимум, в мировосприятии. Что Марта Луиза, что Дюрек Верретт предпочитают альтернативную медицину и заинтересованы в изотерике. Такой образ жизни привел к критике со стороны общества.

Дюрек проводит частные сеансы и утверждает, что может помогать людям лечиться от недугов и бороться со стрессом. Согласно данным с сайта шамана, среди его клиентов были актрисы Нина Добрев и Гвинет Пэлтроу, создатель блога Bulletproof Executive Дэйв Эспри и другие звезды.

Как пишет Mirror, принцесса утверждает, что может разговаривать с ангелами, а Верретт – с духами. Также у него якобы есть медальон, который помогает отвлечь заклятие и излечивает болезни.

Принцесса ранее утверждала, что ее преследует призрак нацистского генерала Ваффена-СС, застрелившегося в ее спальне. Во время немецкой оккупации Норвегии во время Второй мировой войны Вильгем Редисс жил в замке Скаугум, принадлежавшего королевской семье, прежде чем покончил жизнь самоубийством – он выстрелил в себя 8 мая 1945 после распада Третьего Рейха.

"Когда я переехала в эту комнату, я начала ужасно бояться тьмы. И там был мужчина, который смотрел на меня. Я всем об этом рассказывала. Каждый вечер мои няни или родители заглядывали за шторы, отодвигали их назад и говорили: "Посмотри, за шторами никого нет. Здесь никого нет", – вспоминала принцесса.

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