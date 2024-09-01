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С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого "шамана". Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
1,0 т.
С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого 'шамана'. Фото

Принцесса Норвегии Марта Луиза, которая в 2022 году отреклась от престола и отказалась от королевских обязанностей из-за любви, вышла замуж на трехдневной свадьбе за самопровозглашенного шамана-афроамериканца Дюрека Верретта. Для 52-летней старшей дочери короля Харальда V этот брак стал вторым (с бывшим мужем Ари Беном она прожила с 2002 по 2017 год).

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Праздник состоялся в отеле Union в деревне Хейрангер, Западная Норвегия (Вестланн). Это заведение находится между горами, поэтому почти все фотографии со свадьбы были с невероятным пейзажем. Как сообщает Hello! молодожены пригласили 350 гостей.

С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого "шамана". Фото

Невеста предстала в длинном платье цвета слоновой кости без рукавов от модельера Тины Стеффенакк Германсен. Наряд имел длинный атласный шлейф. На голову принцесса надела тиару, которую дедушка король Олав V подарил ей на 18-летие.

Жених Дюрек Варретт красовался в черном классическом смокинге, украшенном широким тканевым золотым поясом. Этот же атрибут красовался у него на шее вместо галстука. На его пиджаке нитями золотого цвета была вышита монограмма пары.

С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого "шамана". Фото

Церемония свадьбы была усеяна розовыми розами. Варретт вместо бутоньерки носил свежие цветы. Объемный букет невесты также состоял из роз, а алтарь был составлен из этих цветов.

"Наша любовь победила, несмотря на все трудности, и будет продолжаться вечно", – сказала на церемонии Марта Луиза.

С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого "шамана". Фото

Дюрек добавил: "Любовь превосходит все, потому что любовь – это первоначальная энергия, которой мы все являемся на этой планете. Она побеждает все".

Как прошли первые два дня празднований

Предсвадебные торжества начались в четверг, 29 августа. Гости и молодожены собрались на вечеринке в саду отеля 1904 года в самом центре города Олесунн.

В пятницу, 30 августа, пара наслаждалась водной прогулкой на лодке по Хейрангер-фьорду в поселок Хейрангер. Они обошли известные водопады "Семь сестер", "Жених" и "Фата невесты".

В этот день в отеле Union также состоялась предсвадебная сальса-вечеринка, на которой Дюрек рассказал о своей любви к музыке и танцам.

С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого "шамана". Фото

На торжестве присутствовал отец Марты Луизы 87-летний король Гаральд V, последние несколько лет имеющий слабое здоровье. К нему присоединились королева Соня и другие члены норвежского королевского дома. На праздник любви пришли также три дочери Марты Луизы – 21-летняя Мод Ангелика Бен, 19-летняя Леа Айседору Бен и 16-летняя Эмма Таллулу Бен. Они были одеты в нежные бежевые атласные платья и попали в объектив папарацци.

С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого "шамана". Фото

Среди 350 гостей можно было увидеть представителей королевской семьи Швеции: кронпринцессу Викторию и ее мужа принца Даниэля, его брата принца Карла Филиппа с женой Софией. Члены других европейских монархий на празднике не засветились.

На фото также заметно множество видеокамер. Дело в том, что принцесса решила экранизировать свою свадьбу, а права на это продала стриминг-платформа Netflix.

Влюбленные обручились в июне 2022 года. Известно, что после женитьбы 49-летний Верретт не получит королевского титула и обязанностей, но Марта Луиза не сможет потерять звание принцессы, хотя и отреклась от престола.

С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого "шамана". Фото

В частности, журналисты местного издания VL.NO выяснили, что влюбленные планируют вместе жить в Соединенных Штатах Америки, однако принцесса заверила, что будет часто посещать родителей дома, а в будущем, возможно, вернется на родину.

Пара нашла немало общего, как минимум, в мировосприятии. Что Марта Луиза, что Дюрек Верретт предпочитают альтернативную медицину и заинтересованы в изотерике. Такой образ жизни привел к критике со стороны общества.

С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого "шамана". Фото

Дюрек проводит частные сеансы и утверждает, что может помогать людям лечиться от недугов и бороться со стрессом. Согласно данным с сайта шамана, среди его клиентов были актрисы Нина Добрев и Гвинет Пэлтроу, создатель блога Bulletproof Executive Дэйв Эспри и другие звезды.

Как пишет Mirror, принцесса утверждает, что может разговаривать с ангелами, а Верретт – с духами. Также у него якобы есть медальон, который помогает отвлечь заклятие и излечивает болезни.

С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого "шамана". Фото

Принцесса ранее утверждала, что ее преследует призрак нацистского генерала Ваффена-СС, застрелившегося в ее спальне. Во время немецкой оккупации Норвегии во время Второй мировой войны Вильгем Редисс жил в замке Скаугум, принадлежавшего королевской семье, прежде чем покончил жизнь самоубийством – он выстрелил в себя 8 мая 1945 после распада Третьего Рейха.

"Когда я переехала в эту комнату, я начала ужасно бояться тьмы. И там был мужчина, который смотрел на меня. Я всем об этом рассказывала. Каждый вечер мои няни или родители заглядывали за шторы, отодвигали их назад и говорили: "Посмотри, за шторами никого нет. Здесь никого нет", – вспоминала принцесса.

С розами и на фоне гор: как прошла свадьба норвежской принцессы, отказавшейся от престола из-за любимого "шамана". Фото

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