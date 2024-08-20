Соблазнительные образы и ночной клуб. Что известно о предстоящей свадьбе норвежской принцессы Марты-Луизы, отказавшейся от трона ради шамана

Норвежская принцесса Марта-Луиза и ее жених Дюрек Верретт, которых можно назвать одной из самых экстравагантных королевских пар, поделились планами на свадьбу. Праздник, который продлится 3 дня, имеет необычные правила.

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Кульминацией станет свадебная церемония, запланированная на 31 августа. 52-летняя старшая сестра наследного принца Хокона и 49-летний шаман соберут гостей в саду отеля 1904 года в центре города Олесунн, Норвегия, пишет HELLO.

Отказавшись от королевской традиции, согласно которой дресс-код часто включает в себя длинные платья со скромными вырезами и закрытыми плечами, влюбленные, как сообщается, попросили приглашенных придерживаться темы "сексуальности и крутости".

Отступление от королевских обязанностей

Вероятно, это отражение их бунта против общественных норм, из-за которого Марта отказалась от королевских обязанностей в ноябре 2022 года. Дочь короля Харальда V и королевы Сони и ее юноша-шаман Дюрек объединились через общее чувство веры, так как принцесса руководит собственным центром альтернативной терапии Astarte Education.

Было объявлено о том, что Марта отстранена от официальных обязательств. "Было волнение, когда я пошла другим путём. Было много критики, особенно потому, что я верующая; в Норвегии это табу", – сказала она, добавив: "Норвежский народ, я думаю, решил, что это лучше для меня, уйти в отставку из-за взглядов Дюрека".

Норвежская свадьба

В качестве места проведения пара выбрала туристический городок Гейрангер, находящийся рядом с живописным фьордом. "Для нас очень важно собрать наших близких в месте, столь богатом историей и насыщенным природным опытом. Гейрангер – идеальное место, чтобы объявить о нашей любови", – говорит принцесса.

31 августа священник Маргит Ловис Холте обвенчает пару на церемонии в исторической четырехзвездочной гостинице, которая может похвастаться спа-центром, тремя ресторанами, крытым и открытым бассейнами, собственным ночным клубом и даже музеем старинных автомобилей. Считается, что в день свадьбы дресс-код сменится на "black tie", а гости наденут смокинги и длинные платья.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом. Кто этот человек, ради которого Марта-Луиза отказалась от титула.

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