Муж Оли Цибульской, которого она прятала много лет, снялся для обложки журнала. Фото

После почти 20 лет тайны украинская певица Оля Цибульская впервые официально показала своего мужа Сергея Грисюка широкой общественности – не просто в кадре, а на обложке журнала Viva!/ На теплой и искренней фотографии пара позирует вместе со своим сыном Нестором.

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Этот шаг стал символическим "обнулением", о котором Грисюк говорил еще три года назад. На обложке июньского выпуска звездная семья на фоне природы: у дерева, под мягким светом. Певица – в светлом платье, с легкой улыбкой и счастьем в глазах. Рядом ее возлюбленный – внимательно смотрит на сына, держа его за руку. Маленький Нестор – в рубашке, в очках, с детской улыбкой.

До 2022 года лицо и имя мужа Цибульской оставались тайной. Впервые о нем официально стало известно, когда украинская журналистка Алина Доротюк провела интервью со звездной семьей. Тогда Грисюк объяснил, что просто не видел смысла в публичности.

"В моей деятельности нет в этом необходимости. Я не люблю делать что-то просто так. Все имеет последствия, поэтому для меня это было ненужно. Настало время, когда нужно быть открытым. Это в определенной степени обнуление – рассказал он.

Цибульская, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что оберегает мужа от чрезмерного внимания и что эта тема для нее "сакральная". Она публично защищала приватность семьи, особенно после того, как в 2021 году в медиа появилась информация о Сергее – без согласия супругов.

Как тогда выяснили журналисты, мужем певицы является Сергей Грисюк – предприниматель и бывший депутат Радивиловского городского совета. Он занимается семейным бизнесом, в частности является директором предприятия ООО "Радивиловмолоко". В своей работе он максимально сфокусирован на процессах производства, продаж и не видит смысла в том, чтобы "светиться" в медиа.

По его словам, быть публичным человеком – это тоже профессия, которой нужно учиться. И хотя сам он такую роль для себя не выбирал, все изменилось во время полномасштабной войны – когда, по словам пары, стало странно "по-детски прятаться от камер".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Цибульская заговорила о второй беременности и поделилась главным страхом. Она не отрицает, что может усыновить ребенка.

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