38-летняя Оля Цыбульская заговорила о второй беременности и поделилась главным страхом

Певица Оля Цыбульская заговорила о пополнении в семье. 38-летняя артистка не исключает, что в ближайшее время может забеременеть, однако пока этого не произошло.

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Именно война стала для нее главным страхом, поэтому возможность родить младенца для певицы под вопросом. В то же время она не исключает, что может усыновить ребенка. Об этом артистка рассказала в интервью шоу "Неймовірна правда про зірок".

"Я думаю, что может быть все. Я не против, но мне страшно, потому что война", – призналась Оля Цыбульская.

Она заговорила о возможной в будущем беременности в контексте разговора о собственном весе. Знаменитость признавалась, что имеет лишние килограммы и поставила цель похудеть до 60, "если не забеременеет".

В то же время артистка объясняет, что думала об усыновлении ребенка – братика или сестренки для 11-летнего Нестора.

"Я спрашиваю себя, я бы смогла. Пока у меня ответа однозначного нет. И я знаю, что должен быть ответ однозначный для того, чтобы взять ответственность на себя, за ребенка, еще одну подарить ему семью", – сказала певица.

Она также добавила, что семью поставила выше карьеры и поэтому будет праздновать Новый год в кругу близких, а не на работе.

"Подумайте о себе, взрослые люди, сколько у вас вечеров осталось с вашими родителями, сколько вечеров у вас осталось с вашими детьми, пока они не вылетели за гнезда. Поэтому эту возможность побыть вместе с родными, особенно в такое время, я не отдам наверное никому", – объяснила артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Цыбульская несколько раз хотела уйти от своего мужа Сергея Грисюка, с которым начала строить отношения еще в школе. Все из-за коллег, неоднократно пытавшихся ее убедить, что семейная жизнь и шоу-бизнес – несовместимые вещи.

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