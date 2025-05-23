Mrs. Ukraine World 2025 и церемония награждения 'Пані Украины': женщины, которые вдохновляют и меняют мир

В Киевском академическом театре состоялся Национальный фестиваль успеха и красоты MRS. UKRAINE WORLD 2025 и церемония награждения "Пані Украины" – масштабное событие, объединившее сильных, смелых, успешных украинок со всей страны.

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Проект чествует женщин, которые меняют мир – в бизнесе, медицине, технологиях, культуре, госслужбе, волонтерстве и на фронте. Все они – пример силы, лидерства и красоты в самом широком смысле.

Победительницей конкурса "Mrs. Ukraine World 2025" стала Юлия Савченко, психолог, кейс-менеджер, эксперт по вопросам гендерно обусловленного и других видов насилия, координатор международных проектов. Победительница конкурса красоты и успеха "Пані Харьков 2024". Именно она представит Украину на мировом финале Mrs. World 2025 в Лас-Вегасе.

Вечер стал настоящим праздником женской энергии: 12 финалисток представили коллекцию ANDRE TAN x Мария Примаченко "Спадщина", поразили своими социальными проектами, талантами и дефиле в вышитых платьях MaryLu by Nazarchuk. Специальным гостем праздника стал самый романтичный певец страны – Андрей Кише.

Среди почетных гостей – известные деятели культуры, СМИ, моды и общественного сектора. Жюри возглавила президент фестиваля Наталья Ковалева.

Титул "Пані Украины 2025" получила Елена Головко из Кропивницкого, психолог-сексолог, кризисный психолог, специалист по физической и психологической реабилитации, массажист. Автор тренингов по восстановлению женского здоровья и тренингов по личностному развитию, эксперт в сфере недвижимости.

Церемония награждения "Пані Україна" – событие, которое призвано почтить женщин, которые своим ежедневным трудом, силой духа и преданностью вносят весомый вклад в развитие, победу, настоящее и будущее Украины. Среди 12 лауреаток премии – женщины-военные, волонтеры, общественные и культурные деятели, лидеры изменений, которые уже сегодня творят новую историю нашей страны.

Это был вечер, когда красота имела глубокий смысл. Проект, где каждая история – о силе, жертвенности и любви к Украине!

Фестиваль успеха и красоты MRS. UKRAINE WORLD 2025 состоялся благодаря партнерам! В частности Latinium – немецкое игристое вино, которое добавит красок в вашу жизнь! Твой Latinium – твои правила! Отдельная благодарность постоянному партнеру фестиваля успеха и красоты MRS. UKRAINE WORLD 2025 – ANDRE TAN. Специализация бренда – женская одежда и аксессуары, сочетающие эстетику высокой моды с комфортом и практичностью. Бренд ANDRE TAN – это о красоте, уверенности и заботе. Это одежда, созданная не только для подиума, но и для настоящей жизни. Генеральный медиа-партнер – OBOZ.UA.