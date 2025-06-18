'Может, скажем им?' Макрон попал в конфуз из-за TikTok-видео с Зеленским

После саммита лидеров G7, где присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон обнародовал видео, на котором удалось заснять всех участников встречи. Запись наделала настоящего шума в сети, ведь политик решил наложить на него трек российского исполнителя.

Видео дня

В последнее время на просторах соцсетей завирусилась композиция о грызуне капибаре, которую написал артист из РФ, не используя слов на языке страны-агрессора, и именно она прозвучала в ролике французского лидера. Соответствующее видео появилось на странице государственного деятеля в TikTok.

Неудачный выбор трека Эммануэлем Макроном возмути некоторых пользователей сети, в частности украинцев, которые оставили под роликом немало комментариев:

"Может, скажем им, что это русская песня?"

"Макрон приколист".

"В Украине ежедневно гибнут тысячи людей. Тем временем Макрон: капибара".

"Макрон забыл, что они воюют против России. Почему песня на русском, а не на украинском?"

"Какая капибара? Там люди тысячами умирают".

А вот у россиян ролик вызвал совсем другие эмоции. Граждане страны-агрессора уже размечтались, что таким образом лидер Франции якобы продемонстрировал им "поддержку".

Напомним, что 17 июня в канадском Кананаскисе состоялась встреча лидеров стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада). На саммит прибыл и Владимир Зеленский. Во время общения с иностранными политиками украинский лидер отметил, что для того, чтобы заставить диктатора Владимира Путина прекратить террористическую войну, необходимо усилить санкции против РФ.

В частности государственный деятель рассказал лидерам G7 об ужасном обстреле, который Россия осуществила в ночь на 17 июня, запустив 440 дронов и 32 ракеты разных типов.

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