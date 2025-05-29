'Что за чертовщина?' Трюдо попал в конфуз из-за обуви на встрече с королем Чарльзом III. Фото

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в центре критики из-за своего внешнего вида на официальной церемонии с участием короля Чарльза III и королевы Камиллы. Событие, которое состоялось во вторник в здании Сената Оттавы по случаю открытия новой сессии парламента, привлекло внимание не только из-за визита монарха, но и из-за наряда канадского политика.

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На торжественную церемонию, где традиционно царит сдержанный дресс-код, 53-летний Трюдо пришел в классическом синем костюме и белой рубашке, однако его обувь стала главной темой обсуждения. Вместо традиционных туфель бывший премьер надел зеленые с красным кроссовки Adidas Gazelle, которые существенно контрастировали с формальностью мероприятия.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на внешний вид политика в соцсети Х. "Абсолютное неуважение. Трюдо – клоун", – написал один из пользователей, передает Daily Mail. Другие были более ироничны: "Возможно, это бегуны на пенсию?" или же: "Что за чертовщина?"

На церемонии Трюдо сопровождала его мать, Маргарет Трюдо. Он был улыбающимся и расслабленным, не обращая внимания на формальности или потенциальные ожидания публики.

Тем временем Чарльз III и королева Камилла прибыли в конном ландо под звуки почетного королевского салюта от гвардии. Их встретил новый премьер-министр Канады Марк Карни, который пригласил монарха официально открыть сессию парламента. Событие имело не только церемониальный, но и политический подтекст – его воспринимают как напоминание о канадском суверенитете на фоне разговоров о роли монархии в стране.

Для Чарльза III это первый визит в Канаду в статусе короля. Супруги находятся с многодневным туром в Северной Америке, в программе которого – встречи с официальными лицами, торжества и мероприятия, направленные на поддержку совместных проектов Канады и Великобритании.

Что касается Джастина Трюдо, то после политической отставки в январе этого года он постепенно открывает другую, частную, жизнь. В последние месяцы он публиковал селфи с покупками в магазинах, демонстрировал свой повседневный гардероб – бейсболки, куртки-карго и худи с надписями в поддержку ментального здоровья.

Известно, что после развода с Софи Грегуар в августе 2023 года, Трюдо проживает в Оттаве с детьми – 17-летним Ксавье, 16-летней Эллой-Грейс и 11-летним Адриеном. Сейчас он арендует квартиру вблизи центра города, чтобы оставаться рядом с детьми до завершения их обучения.

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