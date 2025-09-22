'Может, этот звонок приблизит нас к победе'. Актеры драмтеатра, которых прервал рингтон телефона, покорили зал импровизацией на сцене. Видео

В Ивано-Франковском драмтеатре во время спектакля "Гуцулка Ксеня" произошел инцидент, который вместо неудобной паузы подарил зрителям минуту искреннего смеха. В зале зазвонил телефон, и эта будничная ситуация получила неожиданное продолжение благодаря актерскому мастерству и молниеносной реакции артистов на сцене.

Народный артист Украины Алексей Гнатковский, исполнявший роль Ивана Синицы, вместе с партнером Павлом Кильницким (Майк Деделюк) не растерялись и сразу включили посторонний звук в канву спектакля. Импровизация оказалась настолько удачной, что зал взорвался от аплодисментов и смеха, а видео момента быстро начало распространяться по соцсетям.

Реплика, которая покорила зал

Когда у зрителя зазвонил телефон, Гнатковский на мгновение остановил игру, обратившись к залу.

"Цихо, подожди. Возьмите трубку. Может этот звонок приблизит нас к победе", – сказал актер, удачно обыграв ситуацию, добавив знакомую фразу от мобильных операторов, которая обычно звучит, когда абонент говорит с кем-то другим.

На этом импровизация не закончилась. Гнатковский начал воспроизводить примерный диалог зрителя, которого "застукали" звонком во время спектакля:

– Але! Я на спектакле.

– Как называется этот спектакль?

– "Гуцулка Ксеня".

– О чем он?

– Пока не знаю. Здесь какие-то два парня пьют водку.

Реакция зала была мгновенной – смех, овации и поддержка актеров, которые доказали, что даже случайный звонок можно превратить в часть театрального действа.

Почему актер реагирует с юмором на такие ситуации

Подобные случаи случаются в театрах нередко, но у Гнатковского особый подход. Как он объяснял: позволяет себе на мгновение остановить спектакль, чтобы человек смог ответить.

"Я себе позволяю такое, что говорю: "Остановитесь, пожалуйста. Поднимите (трубку. – Ред.)". Возможно, этот звонок приблизит нас к победе, я же не знаю. Это не самое ужасное в жизни. Конечно, это о культуре, но бывает разное. Сейчас такое время, война в стране, а может, не дай Бог, что-то случилось. Лучше, пусть они звонят без каких-то последствий", – признавался артист.

По его мнению, во время полномасштабной войны важно помнить, что звонок может касаться чрезвычайных новостей. Поэтому вместо строгих замечаний он выбирает юмор, который разряжает ситуацию и не унижает человека.

"Я сделаю замечание, могу даже хорошо подколоть. Но это не на уровне того, что: "Ты хамло, выйди из зала". Нет. Я просто говорю: "Скажи так: "Я на спектакле сейчас. Ну такое что-то, фигня". И человек не обиделся", – подчеркнул Гнатковский.

Ранее OBOZ.UA писал, что Народная артистка Украины, не выходя из обиды, сделала замечание зрителям и "порвала" зал. Это также произошло на спектакле "Гуцулка Ксеня".

