Народная артистка Украины, не выходя из образа, сделала замечание зрителям и 'порвала' зал: даже ее партнер залился смехом. Видео

Народная артистка Украины Ольга Комановская, которая на сцене Ивано-Франковского драмтеатра играет в спектакле "Гуцулка Ксеня", стала настоящей звездой вечера. Во время спектакля она неожиданно обратилась к зрителям прямо со сцены – и сделала это так мастерски, что превратила обычную ситуацию в импровизированный номер.

Видео дня

Комановская воплощает образ колоритной Зюзи – довольно гротескной, яркой героини. В разгаре сцены несколько зрителей шли по залу к своим местам, что отвлекло внимание как актеров, так и присутствующих. Не теряя ни минуты, артистка обратилась к ним, не выходя из образа, и сказала в характерном стиле своей героини: "Что так долго вы ходите!" Видео с этого момента она опубликовала в своем Instagram.

Эта фраза прозвучала настолько метко и в тоне персонажа, что мгновенно сорвала шквал смеха. Люди в зале аплодировали стоя, а рядом с Комановской на сцене стоял актер Николай Сливчук (Яро) – он не смог сдержаться и взорвался смехом прямо посреди действия.

Неожиданно эмоции подхватила и сама Ольга Комановская. Она несколько секунд смеялась вместе с залом и едва сумела вернуться в роль.

"Ну сбили меня и все..." – добавила она с легким отчаянием, но все равно в образе своей Зюзи.

По словам самой актрисы, эта импровизация не была запланированной. В комментарии для BBC News Украина она объяснила: "Здесь я практически была в разгаре с партнером, а они начали ходить и моего персонажа, а соответственно и меня, это возмутило. Я, так сказать, через персонажа, который сам по себе довольно смешной ("пафосная актриса погорелого театра") сделала замечание в зал. Моя Зюзя не выдержала злой судьбы".

Ранее OBOZ.UA писал, что народный артист Украины и актер Ивано-Франковского драмтеатра Алексей Гнатковский обратился к украинцам с мощной речью. Он призвал аудиторию все время помогать нашим защитникам и волонтерам, чтобы наконец поставить точку в этой кровавой войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!