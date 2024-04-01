Монатик в день своего 38-летия удивил кардинальной сменой имиджа: как выглядит артист. Видео

Известному украинскому певцу Дмитрию Монатику в понедельник, 1 апреля, исполнилось 38 лет. В день рождения он впервые продемонстрировал свою новую прическу – музыкант стал блондином. По словам звезды, так называемый кризис среднего возраста его не затронул, и покрасил волосы он совсем по другой причине.

Блондином Монатик планирует появиться в новом клипе, который для него снимает всемирно известная украинская клипмейкер Таню Муиньо. Об этом заслуженный артист Украины рассказал в беседе с ведущими "Сніданку з 1+1".

Раскрывать деталей Монатик не стал, однако намекнул, что результат поклонники увидят уже совсем скоро.

В праздничном эфире ведущие вспомнили, как певец приходил к ним в студию на старте своей карьеры, будучи 27-летним парнем, то есть более 10 лет назад. Изменения, произошедшие за эти годы, совершенно поразительны и каждому заметны. Тем более на контрасте с изменением цвета волос. Впрочем, по словам самого исполнителя, он замечает и чувствует не столько внешнюю трансформацию, сколько внутреннюю.

"Изменилось и в голове, и в душе. Прикольно, в самом деле, посмотреть на того молодого человека, который так сильно хотел донести всем свою музыку. И в принципе это все удалось", – прокомментировал музыкант.

Что касается быстротечности времени и "старения", то Монатик уверяет – его это не пугает.

"Я, честно, не знаю... Голову покрасить – это кризис среднего возраста? Я не чувствую себя на 38. Мне кажется, я на 26 остановился где-то. По крайней мере, так себя чувствую. Нет, стареть не боюсь. Наоборот, страшно не увидеть тот возраст", – заверил артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что сменой имиджа удивила и актриса Ксения Мишина. Она также предстала перед публикой с белыми волосами.

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