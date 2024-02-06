Теперь блондинка? Ксения Мишина удивила кардинальным изменением имиджа. Видео

Известная украинская актриса Ксения Мишина ошеломила фанатов неожиданным изменением имиджа – она стала блондинкой. Обладательница длинных каштановых волос показала себя с белоснежными локонами средней длины.

Видео со своим перевоплощением звезда сериала "Крепостная" обнародовала на личной странице в Instagram. Под роликом уже собрались сотни комментариев, в которых подписчики гадают, действительно ли Мишина отважилась на такие кардинальные изменения или примерила парик.

Начинается видео с того, что актриса предстает перед зрителями в сером худи, без макияжа и с распущенными волосами своего привычного насыщенного каштанового оттенка. Лицо Ксении закрывают солнцезащитные очки. Как вдруг, под изменение ритма музыки, знаменитость предстает перед камерой уже в совершенно ином образе. На ней – бархатное платье благородного синего цвета, украшенное мерцающими элементами в форме сердца. А главное – белые и заметно укороченные волосы.

Конечно, общую картинку дополнял эффектный макияж Мишиной с акцентом на глаза и нежными розовыми губами.

"Я тоже не ожидала! Как вам?" – оставила в описании под видео 34-летняя артистка.

Поклонники в комментариях признались, что не сразу узнали во второй части видео звезду. Они заметили, что Ксении очень подходит быть блондинкай, однако большинство все же сошлось на том, что привычный образ актрисы им импонирует больше. Подписчики так и не поняли: актриса покрасила и обрезала волосы или все же только поэкспериментировала с париком. Очевидно, правильным является второй вариант.

Тем временем комментаторы засыпают актрису комплиментами и отмечают, что с такой прической она стала похожа на Марго Робби из фильма "Барби" или Меган Фокс.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Мишина во время отдыха в Таиланде наткнулась на туристку из России. Эта встреча надолго ей запомнилась из-за агрессивного поведения женщины из страны-террористки. Подробности – в материале.

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