'Мои сыновья ненавидят его'. Шакира раскритиковала фильм 'Барби' из-за 'унижения' достоинства мужчин

Известная певица Шакира призналась, что ее сыновьям – 11-летнему Милану и 8-летнему Саше не понравился нашумевший фильм "Барби". Артистка отметила, что разделяет мнение своих детей.

Она считает, что кинолента унижает мужское достоинство. Об этом исполнительница рассказала изданию Allure.

По словам Шакиры, ее сыновья возненавидели "Барби". "Я воспитываю двух мальчиков. Я хочу, чтобы они тоже чувствовали себя сильными, при этом уважая женщин. Мне нравится поп-культура, когда она пытается расширить возможности женщин, не лишая мужчин возможности быть мужчинами, также защищать и обеспечивать", – говорится в интервью.

Певица добавила: она верит в то, что женщинам нужно дать все необходимое, в том числе и веру в свои возможности, при этом не теряя своей сущности и женственности. "Я считаю, что мужчины имеют свое предназначение в обществе, а женщины имеют другую цель. Мы дополняем друг друга, и это дополнение не должно быть потеряно", – подытожила знаменитость.

"Барби" – картина, снятая Гретой Гервиг, которая в 2023 году превысила мировые кассовые сборы в 1,4 миллиарда долларов и получила восемь номинаций на "Оскар", в том числе и лучший фильм. В интервью The New York Times режиссер ответила на негативную критику, признавшись, что не ожидала столкнуться с такой реакцией. "Барби" – это приглашение для всех принять участие в вечеринке и отпустить вещи, которые не обязательно служат нам, как женщинам, так и мужчинам", – сказала она, отмечая главную цель – разрушение стереотипов.

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