'В США это стоит тысячи долларов'. Иностранец развенчал мифы об Украине и объяснил, в чем мы опережаем другие государства

Ирландский журналист Кейлан Робертсон, который решился переехать в Украину несмотря на полномасштабное вторжение России, поделился, что сформировал исключительно положительное впечатление о нашем государстве. Он искренне восхищается моральными качествами украинцев, а что самое важное, живя на территории нашей Родины раз и навсегда избавился от стереотипа, якобы "страна в войне" это что-то нефункциональное.

По словам журналиста, его поражает высокий уровень работы железной дороги, служб доставки и большой профессионализм врачей. Об этом Робертсон рассказал в интервью Маричке Падалко.

"Многие вещи меня реально удивили. Например, насколько здесь люди заботятся о порядке в доме, в пространстве, во всем. Это делается гораздо лучше, чем в Лондоне или Ирландии. В Великобритании люди ходят в обуви дома, не вешают одежду как следует. А здесь в каждом ресторане есть место для сумки, в каждом доме, где оставить обувь. Это вроде бы мелочи, но все о культуре. А еще есть стереотип, что страна в войне – это что-то нефункциональное. На самом деле все наоборот", – поделился журналист.

Самым большим открытием для Кейлана Робертсона стала украинская медицина. Ирландец не стал скрывать, что перед визитом в наше государство имел определенные опасения, что в случае болезни или ранения будет иметь проблемы с получением помощи врачей. Однако его волнения быстро исчезли.

"Я понял, что медицина в Украине – одна из лучших в мире, возможно, на уровне Южной Кореи. Запись к врачу – за минуты. Врачи реально заботятся о тебе. Если один не может помочь, направляют к другому специалисту. В США это может стоить десятки тысяч долларов, и тебе наклеят пластырь. В Лондоне система формально бесплатная, но ты ждешь месяцами и получаешь "Парацетамол". А здесь все быстро и по-человечески", – сказал иностранец.

В общем Кейлан Робертсон отметил, что в Украине хорошо функционируют абсолютно все сферы: "Новая почта" доставляет посылки даже в прифронтовые города, поезда "Укрзализныци" продолжают ходить несмотря на российские обстрелы, тогда как в Великобритании или Германии постоянные задержки.

"Честно, многие вещи, которые мы в Европе считаем своими сильными сторонами, здесь работают лучше. Транспорт, сервисы, чистота, культура гостеприимства. И люди мне не верят, пока не приедут. Поэтому я просто говорю: "Приезжайте в Киев, и сами все увидите", – заметил журналист.

В то же время Робертсон подчеркнул, что в своих журналистских материалах старается не акцентировать внимание на этих аспектах. Он делает это по нескольким причинам: во-первых, чтобы у людей не складывалось впечатление, будто война "ненастоящая", ведь украинцы обеспечивают себе хороший уровень жизни, а во-вторых, чтобы не играть на руку российской пропаганде.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как блогер-миллионник из Ирака Мустафа Фавади выучил украинский язык на Прикарпатье и стал "бандеровцем".

