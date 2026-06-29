"Могу позволить себе икру минтая". Народная артистка Украины рассказала правду о своей пенсии после сбора средств на ее лечение

Народная артистка Украины Тамара Яценко (Проня Прокоповна ("За двумя зайцами", Екатерина ("Сватовство на Гончаровке"), кино: "Мина Мазайло", "Леся + Рома" и др.) призналась, что ее пенсии хватает только при условии экономии. По словам актрисы, иногда она может позволить себе небольшие радости – например, купить икру минтая или киевский торт.

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Об этом звезда театра и кино рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк. По словам Яценко, благодаря званию народной артистки Украины она изредка может позволить себе "дофаминовую" пищу, которая не является базовой потребностью.

Впрочем, по ее словам, даже с этой доплатой приходится внимательно планировать расходы.

"К пенсии тоже прилагается какой-то процент. Пенсия чуть больше, чем у обычного актера, – поделилась Тамара Яценко. – Я смотрю: когда нужно сэкономить – экономлю. А если хочется немного побаловать себя, то могу позволить себе купить не красную икру, а икорку минтая. Она тоже очень вкусная. Иногда хочется сладкого – могу даже позволить себе киевский торт, потому что в детстве его обожала".

Тяжелое лечение и четыре операции

Актриса также вспомнила о сложном периоде лечения. В конце 2025 года ей провели операцию по замене тазобедренного сустава, на которую неравнодушные украинцы менее чем за сутки собрали более 200 тысяч гривен.

По словам Яценко, она не хотела просить о финансовой помощи, а о сборе узнала уже после его начала.

"Я не хотела просить у людей. Я смотрю – мне уже собирают. Сначала хотела все отменить. А потом подумала: может, люди хотят помочь. Если за сутки собрали более 200 тысяч, то это было своего рода испытанием любви со стороны людей. Я очень благодарна. Мне продлили творческую жизнь. Теперь я могу и сниматься, и на концерты ездить, и в спектаклях играть", – рассказала она.

Народная артистка отметила, что за последние несколько лет перенесла четыре операции. Первое хирургическое вмешательство состоялось в конце 2021 года, а последнее – в 2025-м. Именно после замены тазобедренного сустава она смогла вернуться к активной творческой деятельности, хотя до сих пор иногда не может выходить на сцену без обезболивающего.

Ранее в интервью OBOZ.UA солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион раскрыла размер своей пенсии и призналась, на что тратит деньги. По словам артистки, помимо пенсии у нее есть еще один стабильный доход.

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