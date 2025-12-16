Народная артистка Украины перенесла операцию и ошеломила сеть потраченной суммой

Народная артистка Украины Тамара Яценко перенесла сложное хирургическое вмешательство. 70-летней актрисе заменили тазобедренный сустав.

Об этом сообщила ее коллега по цеху Ольга Сумская на личной странице в Facebook. Актриса отметила, что проведение операции было необходимо, чтобы Тамара Яценко могла жить полноценной жизнью.

"Нашей дорогой актрисе Тамаре Яценко была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Это жизненно необходимая процедура, без которой она не смогла бы вернуться к полноценной жизни, движению и сцене", – говорится в сообщении.

Кроме того, Ольга Сумская подчеркнула, что операция была дорогой. Стоимость имплантов и комплектующих составляет 127 500 грн, а медицинские услуги, анализы, анестезия, диагностика и пребывание в больнице обошлись в 74 072 грн. Всего было потрачено 201 572 грн.

Ольга Сумская обратилась к украинцам с просьбой финансово поддержать Тамару Яценко, отметив, что для одного человека эта сумма слишком велика.

"Тамара – воистину народная артистка Украины, человек, который всю жизнь дарит эмоции, смех и свет зрителям. Сегодня она нуждается в поддержке от нас. Любая ваша помощь – это частичка тепла и заботы, которую вы возвращаете человеку, который много лет дарил свет другим", – написала знаменитость.

Однако это сообщение вызвало несколько неоднозначную реакцию среди пользователей сети. Некоторые юзеры желали скорейшего выздоровления Тамаре Яценко, а кто-то резко отметил, что подобную операцию можно провести и за меньшую сумму.

"С Богом! Выздоравливайте".

"Реабилитации скорейшей, дорогая Тамара".

"Сбросила на восстановление любимой артистки. Пусть Бог помогает восстановиться как можно скорее".

"2 сменила и жива. Какие-то странные суммы все, кроме цены на сустав. 74 тысячи за пребывание в больнице? За кровать, что ли? Ведь затраты на лекарства указано выше. Это сейчас рядовая стандартная операция с быстрым восстановлением без насущной необходимости платной реабилитации".

"Очень странно, вообще существует государственная программа по которой замена тазобедренного сустава делается бесплатно. Записываешься в очередь и все. Тем более в Киеве эта очередь быстро движется".

"12, 4 и 7 больницы проводят бесплатно замену тазобедренных суставов, коленных суставов. Тем более народная артистка Украины".

Что известно о народной артистке Украины

Тамара Яценко родилась 19 августа 1955 года в селе Горенка Киевской области. В 1975-м она окончила театральную студию при Ивано-Франковском драмтеатре, а позже училась в Москве в Российской академии театрального искусства. Как делилась актриса с OBOZ.UA, в ВУЗе страны-агрессора она чувствовала несколько пренебрежительное отношение к себе и все время мечтала вернуться в Украину.

"В моей группе учились в основном россияне, и отношение к украинцам поначалу наблюдалось несколько пренебрежительное. Ну, "старшие же братья". А потом, когда пошли практические занятия, начались этюды, они присели. Мне не один раз советовали педагоги: "Сходите на прослушивание к Галине Волчек (художественный руководитель московского театра "Современник". – Ред.), она вас заберет". У меня даже мысли такой не было. Я вычеркивала дни в календарике, не могла дождаться, когда вернусь домой. Знала, что если и стану звездой, то только в Украине", – делилась артистка.

Тамаре Яценко действительно удалось добиться успеха в родной стране. Она является звездой многих театральных постановок, а также снимается в кино. Так, например, актриса появлялась в сериалах и юмористических шоу "Леся + Рома", "Шоу долгоносиков", "Веселая хата" и других.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Тамара Яценко рассказала о домогательствах в театре, жизни в России и младшем на 10 лет муже.

