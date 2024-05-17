Могилевская без макияжа показала свою младшую приемную дочь в вышитом платье и очаровала подписчиков

Певица Наталья Могилевская, которая в новогоднюю ночь поразила новостью, что два года назад удочерила двух девочек-сестер, показала младшую дочь. В День вышиванки звезда нарядила маленькую Мишель в вышитое платье и сфотографировалась с ним на память.

Уютный домашний кадр очень понравился подписчикам артистки, поделившимся своими реакциями в комментариях. Фото появилось в Instagram исполнительницы.

"Как мы собирались в садик на День вышиванки", – написала Наталья Могилевская.

Мишель, которой недавно исполнилось 4 года, обнимала певицу в домашнем халате и без макияжа. В комментариях артистка ответила, что сфотографировалась утром, когда была еще сонной и расслабленной.

Многие подписчики заметили, что артистка стала выглядеть более счастливой, с тех пор как удочерила двух девочек.

"Наталья, какая вы молодчинка, что стали мамой замечательных дочерей", "Ты стала гораздо красивее и женственнее с этими детьми", "Вам очень подходит быть мамой", "Какое милое фото. У дочки очень красивое платье, а у вас – улыбка. Столько в ней тепла и любви", – написали подписчики знаменитости.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала подробности удочерения детей и как девочки несколько раз ее чуть не "сдали".

Как писал OBOZ.UA, продюсер Александр Ягольник, много лет имевший романтические отношения с певицей, признался, как отреагировал на новость, что его бывшая стала мамой.

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