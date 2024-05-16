'Мое сердце занято, я счастлива': звезда 'Спіймати Кайдаша' Кристина Федорак анонсировала свадьбу

Украинская актриса Кристина Федорак призналась, что ее сердце уже не свободно. Хотя звезда с избранником еще официально не оформили свои отношения, уже скоро в Украине станет на одну семью больше.

Об этом невеста рассказала в интервью OBOZ.UA. Примечательно, что раньше о личной жизни звезды, которая играет главную роль в спектакле "Конотопская ведьма" в столичном театре Франко, никто не спрашивал.

"Честно говоря, никто меня никогда об этом не спрашивал. Как-то все о работе, о театре (смеется). Что я могу сказать о себе? Мое сердце занято, я счастлива", – искренне призналась Кристина Федорак.

Имя своего избранника артистка не разглашает. Найти в сети информацию об их отношениях невозможно. Однако звезда уверяет, что чувства между ней и избранником очень крепкие. Вскоре пара планирует сыграть свадьбу.

Однако пышного празднования ожидать не стоит. Артистка с женихом уже решили, что церемония будет скромной.

"Я почти замужем, скажу так. У нас с моим парнем уже назначена дата свадьбы. Это будет камерная история. Церемония состоится в кругу ближайших друзей и семьи", – поделилась актриса.

Хоть своего возлюбленного украинка не показывает, но и намерения выйти замуж не скрывает. На ее безымянном пальце можно увидеть кольцо.

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