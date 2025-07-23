'Мне скучно'. Ирена Карпа рассмешила историей о своем муже-французе, который впервые спускался в бомбоубежище

Ирена Карпа, украинская писательница, певица и информационный голос Украины во Франции, рассказала яркую и забавную историю о первом опыте своего мужа-француза Людовика-Кирилла Требюше в условиях войны. Речь идет о его дебютном спуске в киевское бомбоубежище во время атаки дронов-"шахедов" – и реакция получилась совсем не героической.

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По словам Карпы в "Сніданок з 1+1", в Киев пара прибыла вместе, потому что у нее было выступление на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2025, а детей оставили у родителей на западе Украины. По словам певицы, пришлось немного уговаривать мужа, который не слишком стремился ехать в столицу в условиях войны.

"Он со скрипом ехал, но мы ехали за рулем три тысячи километров с двумя детьми и одной собакой в багажнике. Он сначала просил: "Может, мы останемся на западе у твоих родителей?" Я отказала: "Надо в Киев". Говорю, там очень вкусно, там коктейли лучшие, там мой концерт", – отметила Ирена Карпа.

Мужчина в конце концов согласился. Однако настоящий "украинский опыт" ждал его чуть позже – в момент, когда в Киеве прозвучала тревога из-за атаки дронов. Писательница была как раз на фестивале Atlas, где над ее головой сбивали беспилотники, а Людовик-Кирилл Требюшетим тем временем впервые в жизни спускался в укрытие.

"В бомбоубежище он ходил. Занес туда большой бутыль воды. Мы его там и оставили. Люди дали ему пароль к вайфаю. Потом он посидел и говорит: "Здесь только несколько бабушек и мама с ребенком. Мне скучно". Взял и вернулся. И в четыре утра, когда была тревога, он уже ее не слышал. Превратился в украинца очень быстро", – с улыбкой рассказала историю певица.

Мужчина также установил себе трекеры тревог, читал новости через Telegram-каналы с автопереводом, но жена вскоре заставила его выключить сигналы: "Я говорю, нет, я так жить не буду".

Этот визит стал первым для Требюше в Украину именно за время полномасштабной войны. Хотя он бывал здесь и раньше, с момента вторжения России в Киев он приехал впервые.

OBOZ.UA писал, что всего несколько месяцев назад, в марте 2025-го, Ирена Карпа впервые публично призналась, что ее брак с французским мужчиной пережил серьезный кризис. Артистка рассказала, что из-за своей постоянной занятости волонтерскими, художественными и информационными активностями она фактически жила в разъездах, что и вызвало напряжение в отношениях.

Писательница призналась, что муж не был готов "терпеть" такую модель отношений, и она поставила его перед фактом: либо он принимает ее со всей миссией, либо ей придется стать зависимой – чего она делать не хотела.

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