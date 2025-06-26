'Мне сказали лечь'. Каскадер, которая подала в суд на Кевина Костнера из-за сцены изнасилования, обнародовала новые детали

Каскадер Девин Лабелла, которая обвинила американского актера и режиссера Кевина Костнера в том, что он заставил ее сняться в импровизированной сцене изнасилования в фильме, поэтому подала на него в суд, раскрыла новые детали шокирующего инцидента. По словам женщины, без всяких предупреждений команда, работавшая над созданием ленты, приказала ей лечь и привела еще одного артиста, чтобы сымитировать сцену насилия. Она отметила, что такая деятельность является проявлением грубого нарушения безопасности на рабочем месте.

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В частности, каскадер сказала, что все попытки адвокатов Кевина Костнера заставить ее молчать лишь указывают на их желание скрыть "неоспоримые доказательства". Соответствующая информация появилась на сайте издания Daily Mail.

"То, что произошло со мной на этой съемочной площадке, было грубым нарушением моих прав и элементарной безопасности на рабочем месте. Мне сказали лечь, и без предупреждения или репетиции привели другого актера, чтобы сымитировать изнасилование надо мной. Мою юбку и нижнее белье сняли. После этого меня оставили одну, подавленную и шокированную. Согласие под давлением не является согласием. Согласие не может быть дано после того, как уже был нанесен вред", – высказалась женщина.

Как отметила Девин Лабелла, она решила не замалчивать возмутительный инцидент и сразу начать говорить о нем. По словам каскадера, сначала она получила в ответ от Кевина Костнера только молчание, а вскоре адвокаты актера пытались ее дискредитировать. Однако Лабелла не собирается отступать, ведь считает, что благодаря огласке этой ситуации может помочь многим другим работникам индустрии кино получить безопасные и надлежащие условия труда.

"То, что произошло на съемочной площадке, было неправильным. Пусть всем будет известно: я выступила против. Я сказала правду. И я никогда не буду извиняться за то, что требовала самого необходимого – чтобы ко мне относились по-человечески на работе", – добавила каскадер.

Адвокат Девин Лабеллы Джеймс А. Вагнини утверждает, что женщина до последнего была против съемок сцены изнасилования, однако на ее возражения якобы никто не обращал внимания. По словам юриста, доказательством этого являются скриншоты переписки каскадера с координатором по интимным сценам фильма, где она жаловалась на режисера сразу после выхода с площадки. Соответствующие фото она добавила к обновленному судебному иску.

Девин Лабелла написала: "Я хочу обсудить мерзость, которая произошла со мной вчера, когда у нас обоих будет возможность". В ответ на это ее собеседник отметил: "О нет, мне так жаль это слышать, Девин. Давай поговорим об этом". После этого женщина начала задавать координатору по интимным сценам множество вопросов, например: "Почему его не было на съемочной площадке?", "Почему каскадер выполнял работу, не связанную с трюками?", "Почему не было никакой подготовки к сцене изнасилования?" и "Кто понесет ответственность?".

Напомним: в конце мая стало известно, что Девин Лабелла подала в суд на Кевина Костнера из-за грубого нарушения стандартов безопасности во время съемок второго фильма серии "Горизонт: Американская сага". Она обвинить звезду в сексуальной дискриминации, создании враждебной рабочей среды и преследовании после подачи жалобы. Как отметила Лабелла, инцидент произошел 2 мая 2023 года, когда она прибыла на съемочную площадку для выполнения простых трюковых сцен. Однако вместо этого ее резко поставили на место актрисы Эллы Хант, которая якобы выбежала из павильона со слезами на глазах. По словам каскадера, создатели ленты добавили сцену сексуального насилия, которая не была запланирована. В иске Лабелла указала, что съемки проходили на глазах всей команды.

Тогда адвокат Кевина Костнера Марти Сингер отвергал все обвинения. Он заявлял, что каскадерша перекрутила все события, и на самом деле это была репетиция без съемки. В частности юрист отрицал, что Лабелла выступала против участия в сцене.

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