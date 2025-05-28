На 70-летнего Кевина Костнера подали в суд из-за инцидента на съемочной площадке: кто и в чем обвиняет звезду 'Телохранителя'

Американского актера и 70-летнего режиссера Кевина Костнера, известного по фильмам "Телохранитель", "Танцующий с волками" и сериалу "Елловстоун", обвиняют в грубом нарушении стандартов безопасности во время съемок второго фильма серии "Горизонт: Американская сага" (2024). Каскадер Девин Лабелла подала на Костнера и продюсеров фильма в суд, заявив о принуждении к участию в импровизированной сцене сексуального насилия без предупреждения, согласия и надлежащего сопровождения.

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Иск, поданный во вторник в суд Лос-Анджелеса, содержит обвинения в сексуальной дискриминации, создании враждебной рабочей среды и преследовании после подачи жалобы, сообщает The Hollywood reporter. По словам Лабеллы, ей пришлось принять участие в жесткой сцене изнасилования, не прописанной в сценарии, без присутствия координатора интимной близости, что является грубым нарушением как профсоюзных норм, так и контрактных обязательств. Адвокат Костнера назвал обвинения безосновательными.

По словам Лабеллы, инцидент произошел 2 мая 2023 года, когда она прибыла на съемочную площадку для выполнения простых трюковых сцен. Вместо этого ее неожиданно заменили на место актрисы Эллы Хант, которая, по утверждению истицы, покинула съемки в слезах после того, как узнала, что Костнер добавил сцену сексуального насилия, не согласованную с ней. По иску, именно Лабелла оказалась в центре этой сцены – без предварительного уведомления, репетиции или присутствия координатора по интимным сценам.

В жалобе указано, что сцена была разыграна публично, перед всей съемочной группой, и транслировалась на экраны мониторов. Актер Роджер Айвенс, который участвовал в кадре, якобы действовал по указанию Костнера: резко задрал юбку Лабеллы и имитировал принудительное проникновение, прижимая ее к земле. Все это произошло без ее согласия, без подготовки и без надлежащей защиты. Гардеробная, как указано в иске, также не была предупреждена об интимном характере сцены, поэтому каскадер оказалась неподготовленной к обнаженным моментам.

После инцидента, по словам Лабеллы, она выразила свое беспокойство нескольким членам команды, однако ей приказали оставаться в трейлере, не допускали к дальнейшим сценам и впоследствии полностью отстранили от съемок. Позже ее не пригласили для участия в третьем фильме франшизы "Горизонт", а координатор трюков Уэйд Аллен, с которым она ранее работала, больше ее не нанимал. Лабелла считает, что это является местью за ее жалобы и показания.

В ответ адвокат Кевина Костнера Марти Сингер заявил, что события, описанные в иске, искажены. По его словам, это была лишь репетиция сцены без съемки, а Лабелла якобы сама демонстрировала готовность сниматься, подняв большой палец в знак согласия. Также он отрицает, что она выражала недовольство во время ужина после съемок. Адвокат также заявил, что иск не имеет юридических оснований, а сам Костнер придерживается самых высоких стандартов безопасности на своих проектах.

Кевин Костнер пока не комментировал ситуацию лично, однако его юристы заявили о полной готовности к юридической борьбе и уверенности в победе в суде. Если дело дойдет до рассмотрения присяжными, истица просит не только компенсации, но и изменения в подходах к безопасности исполнителей на съемочных площадках.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кевин Костнер рассказал о проблемах из-за идеи снять принцессу Диану в "Телохранителе 2". Она даже согласилась на роль, однако лента так и не вышла на экраны из-за трагической смерти бывшей жены короля Чарльза III в автокатастрофе.

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