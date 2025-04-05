Экс-мужа Кэти Перри Рассела Бренда обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии: стендапер отреагировал

Английскому стендап-комику и бывшему мужу певицы Кэти Перри – Расселу Бренду – предъявили обвинения в изнасиловании, непристойном нападении и сексуальном насилии. Полиция Лондона обнародовала заявление, в котором говорится, что юморист совершал преступления в период с 1999 по 2005 годы.

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Как сообщает CNN, жертвами деятельности Рассела Бренда стали четыре женщины. Отмечается, что артист должен явиться в Вестминстерский магистратский суд в начале апреля.

Полиция начала работать с делом Рассела Бренда еще в 2023 году, после выхода расследования, проведенного журналистами трех медиа The Sunday Times, The Times и Channel 4. По данным представителей правоохранительных органов, первое изнасилование произошло в 1999-м в курортном городе Борнмут. В 2001 году женщина стала жертвой непристойного нападения со стороны Бренда в Лондоне. Отмечается, что в период с 2004 по 2005 годы стендапер совершал сексуальное насилие.

"Мы уполномочили столичную полицию предъявить Расселу Бренду обвинения в ряде сексуальных преступлений. Мы тщательно изучили доказательства после полицейского расследования обвинений, выдвинутых после трансляции документального фильма Channel 4 в сентябре 2023 года. Мы пришли к выводу, что Расселу Бренду следует предъявить обвинения в таких преступлениях, как изнасилование, сексуальное насилие и непристойные действия", – заявил представитель Королевской прокурорской службы.

Как отреагировал юморист

Со своей стороны Рассел Бренд опровергаю все обвинения против себя. Он вышел на связь в соцсети X, где заявил: в молодом возрасте действительно делал много глупых вещей, однако никогда не был насильником.

"Когда я был молод и холост, прежде чем у меня появились жена и семья, я был дураком. Я был наркоманом, сексоголиком и имбецилом, но кем я никогда не был, так это насильником. Я никогда не занимался интимом без согласия, и я молюсь, чтобы вы могли убедиться в этом, глядя в мои глаза", – сказал юморист.

Напомним, в 23 октября 2010 года Рассел Бренд связал себя узами брака с Кэти Перри. Их свадебная церемония прошла в Индии, а именно в заповеднике для тигров Рантамбор. Однако чуть больше между спустя год супружеской жизни их любовь дала трещину. 8 февраля 2012 года звезды подали документы на развод, а впоследствии официально поставили точку в отношениях.

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