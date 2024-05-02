'Мне одной жалко пацана?' Mrs Ukraine International 2020 сообщила детям о беременности, но такой реакции не ожидала

Победительница Mrs Ukraine International 2020 и архитектор Виктория Файнблат показала реакцию своих двух детей на новость о ее беременности. Старшего сына Леню невероятно поразила информация от родителей о пополнении в семье, а младшую сестру Вику он назвал "морокой".

Дети поначалу не поверили родителям, но впоследствии дочь восприняла новость хорошо, в отличие от сына. Как видно на опубликованном архивном видео в Instagram, у парня началась истерика и он вовсе не был готов к пополнению семейной компании.

"Ожидание – реальность! Наши дети были против рождения третьего ребенка!" – написала Виктория Файнблат в описании видео.

Она отметила, что думала, что новость будет радостной для обоих детей и супруги могли сделать им сюрприз. "Не так произошло, как думалось. Горе, слезы, возмущение, отрицание", – продолжила она.

Что интересно, архитектор поделилась в InsaStories видео, как сейчас себя ведет старший сын с самым маленьким четырехмесячным Сашей, родившимся в декабре 2023 года. Сейчас он показывает ему всю свою любовь, зацеловуя щечки.

В комментариях к видео с новостью о беременности немалом количестве украинцев стало очень жаль Леню и многие заранее сделали выводы, что мама Виктория все свои обязанности возлагает на ребенка.

"Мне одной жалко пацана?"

"Родители взрослые, и должны все обязанности выполнять сами, а не напрягать старших делать что-то с меньшими".

"Это говорит о том, что ребенок чувствует себя обделенным".

"Классная семья и классная реакция детей. Не боятся выражать свое мнение…"

"Старшие дети такие реалисты всегда".

"Я его очень понимаю, самая старшая была".

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