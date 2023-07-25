Младшая на 16 лет возлюбленная Остапчука показала их первую переписку: она сразу заговорила о свадьбе

Новая избранница известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, младше его на 16 лет, показала их первую переписку. Разговор будущих влюбленных начался из-за дел, но быстро перешел в неформальное русло.

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Новая возлюбленная звезда сразу заговорила о свадьбе, хотя и не подозревала, кто станет ее мужем. Фото появилось на странице Екатерины Полтавской в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ведущий обратился к журналистке из-за заблокированной страницы в соцсетях. Она попросила у знаменитости пароль и два адреса электронной почты. Когда проблема была решена, Остапчук написал об этом знакомой, а она в ответ пошутила.

Журналистка попросила у собеседника скидку на предстоящую свадебную церемонию, а он не смог ей отказать.

"Если когда-нибудь буду выходить замуж, с тебя скидка на проведение", – написала Екатерина Полтавская.

Первую переписку Остапчук шутливо прокомментировал: "Сделал", намекая, что сдержал слово и максимально сэкономил на проведении свадьбы. Кстати, ведущий у любимой трогательно подписан "Котя".

Напомним, еще в феврале этого года пара намекнула на свою женитьбу, обнародовав неоднозначные снимки с паспортного сервиса, где можно в кратчайшие сроки оформить брак. Действительно ли 38-летний Остапчук и его молодая спутница стали мужем и женой – пока неизвестно, однако, по словам Полтавской, она планирует свадьбу с любимым со всеми традициями и торжественными моментами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вторая бывшая супруга Владимира Остапчука – Кристина Горняк – устроила публичные разборки с экс-возлюбленным и его новой избранницей. Камнем преткновения стал дом, который бывшие влюбленные купили в браке.

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