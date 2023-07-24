22-летняя избранница Остапчука рассказала, что планирует свадьбу с ведущим, а также ответила, как относится к его детям

Новая избранница известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская решила пообщаться с подписчиками в соцсетях, предложив им поднять любые волнующие их темы. Как и следовало ожидать, интернет-пользователи усыпали 22-летнюю девушку вопросами об отношениях с шоуменом. В частности, спрашивали о вероятной свадьбе.

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Так, еще в феврале этого года пара намекнула на свою женитьбу, обнародовав неоднозначные снимки из паспортного сервиса в Киеве, где можно в кратчайшие сроки заключить брак. Действительно ли 38-летний Остапчук и его молодая спутница стали мужем и женой – до сих пор неизвестно, тем не менее, по словам Полтавской, она планирует свадьбу с любимым со всеми традициями и торжественными моментами. Планами она поделилась в InstaStories.

"Планируете ли свадьбу праздновать? Белое платье, церемония и так далее?" – поинтересовался один из подписчиков.

Журналистка лаконично ответила: "Да".

Также фанов заинтересовало, в каких отношениях Полтавская с детьми Владимира от первого брака. Как известно, вместе с Еленой Войченко шоумен воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана. После полномасштабного вторжения вместе с мамой они отправились в Канаду, где находятся и сейчас. В начале войны телеведущий жаловался, что бывшая не дает ему общаться с наследниками, однако сейчас отношения эксов наладились и звездный папа пускай и дистанционно, но принимает участие в воспитании детей.

Полтавская тем временем сообщила: "Вове 38 лет. Удивительно, если бы у него не было детей и брака. Я очень люблю детей в целом и очень радуюсь, что сейчас Вова может общаться со своими. А для этого, я считаю, важно иметь хорошие отношения с их мамой".

Ранее OBOZREVATEL писал, что нотариус и вторая бывшая жена Владимира Остапчука – Кристина Горняк – устроила публичные разборки с экс-возлюбленным и его новой избранницей. Камнем преткновения стал дом, которое бывшие влюбленные приобрели в браке.

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