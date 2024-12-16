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"Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях ошеломила звезд на красной дорожке, выгуляв образ от украинских брендов. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
2,8 т.
'Мисс Украина Вселенная 2021' Неплях ошеломила звезд на красной дорожке, выгуляв образ от украинских брендов. Фото

Обладательница почетного титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях поразила мировых звезд своим превосходным образом, в котором появилась на торжественной церемонии вручения премии Discobolo Award в столице Италии – Риме. На красной дорожке модель выгуляла лук от отечественных брендов, который не остался без внимания.

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Как отметила 30-летняя звезда на своей странице в Instagram, в течение всего вечера она получала комплименты по поводу своего аутфита. Она искренне гордилась тем, что сильный восторг у селебрити вызывал наряды от украинских дизайнеров.

"Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях ошеломила звезд на красной дорожке, выгуляв образ от украинских брендов. Фото

"Больше всего комплиментов я получила от женщин. Всем было интересно, что за наряды на мне. Я с такой гордостью говорила, что это все украинские бренды", – поделилась модель.

На красную дорожку Анна Неплях вышла в монохромном образе. "Мисс Украина Вселенная-2021" скомбинировала атласный корсет с золотыми застежками и белую юбку в пол, что подчеркнуло ее утонченную фигуру. Она предпочла бежевые босоножки на каблуке.

"Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях ошеломила звезд на красной дорожке, выгуляв образ от украинских брендов. Фото

Анна Неплях решила поэкспериментировать с аксессуарами, создав несколько интересных акцентов. Модель надела белые перчатки, которые соединила с массивными украшениями, а также добавила объемную шляпу. В макияже украинки преобладали нюдовые оттенки.

Выгулять впечатляющий образ "Мисс Украина Вселенная-2021" имела возможность среди самых популярных звезд. На церемонии вручения премии Discobolo Award присутствовали Джессика Альба, Энди Гарсия, Энтони Гопкинс и многие другие.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Неплях получила приглашение в Канны и похвасталась фигурой на красной дорожке.

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