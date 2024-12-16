'Мисс Украина Вселенная 2021' Неплях ошеломила звезд на красной дорожке, выгуляв образ от украинских брендов. Фото

Обладательница почетного титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях поразила мировых звезд своим превосходным образом, в котором появилась на торжественной церемонии вручения премии Discobolo Award в столице Италии – Риме. На красной дорожке модель выгуляла лук от отечественных брендов, который не остался без внимания.

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Как отметила 30-летняя звезда на своей странице в Instagram, в течение всего вечера она получала комплименты по поводу своего аутфита. Она искренне гордилась тем, что сильный восторг у селебрити вызывал наряды от украинских дизайнеров.

"Больше всего комплиментов я получила от женщин. Всем было интересно, что за наряды на мне. Я с такой гордостью говорила, что это все украинские бренды", – поделилась модель.

На красную дорожку Анна Неплях вышла в монохромном образе. "Мисс Украина Вселенная-2021" скомбинировала атласный корсет с золотыми застежками и белую юбку в пол, что подчеркнуло ее утонченную фигуру. Она предпочла бежевые босоножки на каблуке.

Анна Неплях решила поэкспериментировать с аксессуарами, создав несколько интересных акцентов. Модель надела белые перчатки, которые соединила с массивными украшениями, а также добавила объемную шляпу. В макияже украинки преобладали нюдовые оттенки.

Выгулять впечатляющий образ "Мисс Украина Вселенная-2021" имела возможность среди самых популярных звезд. На церемонии вручения премии Discobolo Award присутствовали Джессика Альба, Энди Гарсия, Энтони Гопкинс и многие другие.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Неплях получила приглашение в Канны и похвасталась фигурой на красной дорожке.

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