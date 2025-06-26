'Мир держится на таких, как ты': Melovin показал редкие кадры с мамой в ее день рождения

Один из главных ньюзмейкеров украинского шоу-бизнеса, певец MÉLOVIN, опубликовал трогательное поздравление ко дню рождения своей мамы. В социальных сетях артист показал, как первым среди ночи поздравляет самую родную женщину с личным праздником.

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В видео сняты теплые моменты домашнего праздника: торт, свечи, объятия и искренние эмоции. На фоне этих кадров MÉLOVIN оставил глубокие слова: "Я мог потеряться во всем – в музыке, в славе, в себе. Но мама никогда не потеряла меня. С Днем рождения, мама!"

Пользователи также смогли немного заглянуть за кулисы личной жизни артиста, где он вместе с близкими продолжил празднование в одном из ресторанов Одессы. Именинница позировала на камеру вместе со знаменитым сыном и близкими.

Само сообщение MÉLOVIN дополнил личным поздравлением:

"С Днем рождения! Мама! Люблю. Навсегда. Без условий. Желаю тебе не просто здоровья, а легкости в теле и спокойствия в сердце. Не просто счастья, а моментов, когда хочется смеяться без причины. Не просто долгих лет, а таких дней, которые хочется вспоминать. С Днем рождения. Мир держится на таких, как ты".

Публикация мгновенно набрала тысячи лайков и тепло отозвалась в сердцах поклонников артиста.