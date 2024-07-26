Минкульт внес в 'черный список' путиниста Владимира Машкова и еще 5 российских актеров

Министерство культуры и информационной политики Украины расширило "черный список", в который входят лица, создающие угрозу национальной безопасности нашего государства. Перечень пополнили шестью российскими актерами, известными своим участием в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора, среди которых оказался глава "избирательного штаба" президента РФ Владимира Путина, Владимир Машков.

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Соответствующий приказ появился на сайте Минкульта в четверг, 25 июля. На сегодняшний день в "черный список" центрального органа исполнительной власти внесено 228 имен.

В обновленный перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, попали:

Владимир Машков – народный артист Российской Федерации, театральный режиссер, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, директор – художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра "Современник", глава Союза театральных деятелей Российской Федерации, президент российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

Наталья Антонова – российская актриса театра, кино и дубляжа.

Виталий Гогунский – российский актер кино и телевидения, композитор, певец, продюсер, телеведущий.

Сергей Векслер – заслуженный артист Российской Федерации, театральный режиссер, преподаватель.

Антон Батырев – русский актер театра, кино и дубляжа.

Алена Яковлева – заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино.

Деятелям культуры, которые занесены в "черный список" Минкульта, запрещается гастролировать по территории Украины, а фильмы и сериалы с их участием снимают с проката.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в "черный список" Минкульта попал российский Z-патриот Shaman, ставший доверенным лицом Путина. Также в перечень людей, создающих угрозу нацбезопасности, добавили актера Алексея Кравченко.

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