Миллиардер из бедной семьи. Как основателю Ralph Lauren удалось создать премиум-бренд и начать продавать мечты

Американский модельер, состояние которого Forbes оценивает в 10 миллиардов долларов, Ральф Лорен основал свой одноименный модный дом Ralph Lauren, но мало кто знает, что финансовой подушки для своей карьеры у него не было. Мужчина родился в небогатой семье мигрантов и когда-то не мог позволить себе новую одежду, а теперь одевает в свои вещи весь мир.

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Сейчас модный бренд Ralph Lauren известен своим качеством и изысканностью стиля и относится к премиум-классу. Начинал свой бизнес дизайнер с открытия ресторана и не имел образования модельера. OBOZ.UA на 85-летие Ральфа Лорена решил вспомнить главные вехи жизни миллиардера и почему он говорил, что продает человеческую мечту.

"Я создал все это. Я не ходил в школу моды. Я создал ресторан. Я создал домашний бизнес. Я создал образ жизни. Я создал одежду для жизни, а не только моду. Я был потребителем. Я желал того же, что и другие люди", – как-то говорил Лорен в интервью журналу The Wall Street Journal.

Ральф родился в бедной семье в Нью-Йорке. В одном из интервью он говорил о своем детстве так: "Я тогда любил новую одежду, но у меня не было на нее средств. Я постоянно должен был донашивать вещи за старшими братьями. Тогда часто говорил себе, что хочу иметь собственные вещи и хочу заявить о себе миру с помощью одежды".

Лорен в молодые годы не планировал быть работником завода, как это было распространено в 1950-1970-е – годы его молодости. Свою творческую карьеру будущий модельер начал с продавца одежды в Brooks Brothers, одном из ведущих американских магазинов мужской одежды. А позже начал специализироваться на дизайне галстуков в Rivetz&Co.

Впоследствии его на создание новых моделей галстуков вдохновила книга Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". Первые модели Ральф шил из лоскутов ткани, которые потом развозил по магазинам. Позже дизайнер нашел инвестора и открыл собственную компанию Polo, которая и дальше специализировалась на галстуках.

Продажа его товаров в универмаге "Блумингдейл" помогла получить первые 500 тысяч долларов прибыли в год. В 1971 году модельер выпустил свою первую коллекцию женской одежды Polo Ralph Lauren и в то время появился знаменитый логотип – игрок в поло на коне. Тогда Ральф Лорен создал свои известные рубашки поло.

С 70-х годов началась эпоха узнаваемости бренда и его значительного вклада в мировую индустрию моды.

"Я не создаю одежду – я создаю мечты" – именно это изречение Ральфа Лорена стало его коронной фразой, описывающей почти весь его путь к успеху.

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