Миллиардер Дуров швырнул свою девушку в ванну с тирамису на ее 25-летие: что еще он подарил любимой

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова – стример и криптокоуч Юлия Вавилова – отпраздновала свое 25-летие довольно нетривиальным способом. Предприниматель, известный своей эксцентричностью, организовал для нее сюрприз – ванну, наполненную тирамису, и буквально посадил именинницу туда после того, как она задула свечи.

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Этот момент удалось запечатлеть на фото, которое девушка распространила в Instagram. Праздник прошел в Сен-Тропе, среди кипарисов и под иллюминацией, которая создавала сказочную атмосферу. На одном из фото Юлия сидит возле ванны с десертом, улыбаясь и наблюдая за ярко горящими свечами.

Это произошло до того, как она оказалась на тирамису. Но ванна с десертом – не единственный подарок, ошеломивший гостей. Дуров также вручил Юлии плюшевого лягушонка Пепе, стоимостью более 52 тысяч долларов. Эта игрушка имеет особое значение для Вавиловой.

"Моей девушке сегодня исполняется 25 лет. Она коллекционирует розовые и фиолетовые подарки в стиле киберпанк, поэтому мне пришлось заплатить 15 000 TON (~$52 500) за плюшевого Пепе", – рассказал Павел Дуров.

Юлия Вавилова также поделилась эмоциями в своем Instagram: "25 (кстати, четверть века). Я самый счастливый человек на земле, потому что имею каждого из вас в своей жизни. Спасибо за все добрые пожелания и любовь. Я очень вас люблю".

Это далеко не первое публичное появление пары. Еще в мае этого года Дуров впервые появился на светском мероприятии вместе с Юлией Вавиловой. Они вместе посетили гала-вечер amfAR в рамках Каннского кинофестиваля. Предприниматель тогда появился в total-black образе с деловым костюмом, а Вавилова – в блестящем платье с глубоким декольте и открытой спиной. Фотографы запечатлели, как Дуров нежно обнимает девушку за талию, что стало подтверждением их серьезных отношений.

Несмотря на то, что Павел Дуров – одна из самых публичных фигур в мире IT, о его личной жизни известно крайне мало. Однако вокруг него всегда ходит немало слухов и предположений. Ранее бизнесмен рассказывал, что никогда не был женат, но мог стать отцом более 100 детей, благодаря донорству спермы. По его словам, "это был способ помочь парам, которые не могли иметь детей естественным путем". Дуров подчеркивал, что не делает различий между биологическими и донорскими детьми – все они будут иметь одинаковые права на наследство.

Ранее OBOZ.UA писал, что миллиардер впервые официально подтвердил наличие завещания, согласно которому его шестеро официально признанных детей (от трех разных женщин) и все потомки от донорства получат наследство только через 30 лет. Как пояснил Дуров, он хочет, чтобы его дети "учились доверять себе, а не банковскому счету".

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