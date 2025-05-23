Павел Дуров впервые вышел в свет со своей девушкой: как выглядела пара в Каннах. Фото

Бизнесмен и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые появился на публичном мероприятии со своей любимой девушкой, стримершей и криптокоучем Юлией Вавиловой. Пара посетила благотворительный гала-вечер amfAR, состоявшийся в рамках 78-го Каннского фестиваля.

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Для торжественного мероприятия предприниматель выбрал для себя сдержанный аутфит, тогда как его избранница решила нарядиться в довольно смелое и эффектное платье. Позируя перед камерами, Дуров нежно обнимал избранницу за талию.

Основатель Telegram вышел в свет в деловом костюме. Он создал total-black лук, где скомбинировал брюки, рубашку, пиджак и галстук. В свою очередь Юлия Вавилова решила привлечь больше внимания благодаря образу, поэтому нарядилась в мерцающее платье со шлейфом, открытым декольте и спиной. Аутфит она дополнила тоненьким ожерельем и клатчем.

Доподлинно неизвестно, как долго продолжаются отношения между Павлом Дуровым и Юлией Вавиловой, однако стримерша была рядом с бизнесменом, когда его задержали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. По словам предпринимателя, тогда его избранница находилась на десятой неделе беременности, однако из-за того, что на нее оказывали "безумное давление" и возили на допросы, потеряла ребенка.

Юлию Вавилову, которая, как отмечают росмедиа, родилась в РФ, однако уже в течение длительного времени живет в Дубае, видели в компании Дурова и до ареста. В частности, просматривая геолокации в соцсетях девушки, можно увидеть, что довольно часто она посещала одни и те же страны именно в то же время, когда там был основатель Telegram.

Стоит отметить, что Павел Дуров довольно мало рассказывает о своей личной жизни. Однажды миллиардер заявлял, что у него никогда не было жены, однако он может быть отцом более 100 биологических детей. Предприниматель занимался донорством спермы и утверждает, что помог более ста парам в 12 странах родить наследников. Также знакомые и бывшие женщины миллиардера утверждают, что он имеет пятерых потомков, которые родились в гражданских браках.

Согласно информации, появившейся в книге публициста Николай Кононов "Код Дурова", одной из избранниц бизнесмена была Дарья Бондаренко. Пара якобы познакомилась во времена учебы в Санкт-Петербургском университете и жила в гражданском браке, а в 2009 и 2010 годах зарегистрировала в ЗАГСе общих сына и дочь. Однако ни Дуров, ни Бондаренко никогда не подтверждали эту информацию.

А вот юрист Ирина Болгар уверяет, что родила от предпринимателя троих детей: Лею, Даниэля и Давида, которые якобы носят фамилию отца. Однако никаких доказательств, или даже совместных фото с Дуровым женщина никогда не демонстрировала. А вот модель Елена Шишкова делилась общей фотографией с миллиардером на фоне Эйфелевой башни и утверждала, что имела с ним роман.

В российских соцсетях ходили слухи, что бизнесмен имел отношения с моделью Катариной Пудар. Такие предположения возникли из-за того, что девушка приняла участие в акции "Футболки от Дурова".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дурова заметили за ужином при свечах с Джаредом Лето.

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