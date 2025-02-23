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Мика Ньютон спела свой хит "В плену" на украинском, хотя раньше не хотела переводить русскоязычные треки

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
465
Мика Ньютон спела свой хит 'В плену' на украинском, хотя раньше не хотела переводить русскоязычные треки

Певица Мика Ньютон, которая в 2011 году представила нашу страну на песенном конкурсе Евровидение, перевела на украинский свой русскоязычный хит "В плену". Обновленная версия композиции прозвучала на благотворительном вечере, посвященном Украине, в Нью-Йорке.

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Как отметили в Telegram-канале "Що ти знаєш про Бобула?", украиноязычный вариант песни сделала сонграйтер Яна Загоруйко, более известная под псевдонимом MUZA. Интересно, что раньше Мика Ньютон заявляла: не планирует переводить старые песни, однако, похоже, со временем поменяла свою позицию.

Релиз композиции "В плену" состоялся в 2005 году, когда продюсером исполнительницы был Юрий Фалеса. Трек стал частью музыкального альбома артистки "Аномалия" и впал в душу многим слушателям, которые теперь могут наслаждаться хитом на родном языке.

Обновленная версия припева "В плену" звучит так:

В полоні, та одна

Одна не назавжди

До ранку тільки так,

В останній раз

Мика Ньютон спела свой хит "В плену" на украинском, хотя раньше не хотела переводить русскоязычные треки

Стоит отметить, что ранее ценители творчества Мики Ньютон неоднократно обращались к ней с вопросами, планирует ли она переводить песни, созданные на языке страны-агрессора, на украинский. Тогда она говорила: больше не будет петь русские хиты, но и не планирует исполнять их на соловьином. Однако теперь ее мнение изменилось.

Мика Ньютон спела свой хит "В плену" на украинском, хотя раньше не хотела переводить русскоязычные треки

Кстати, новый вариант хита "В плену" понравился фанатам Мики Ньютон:

"Хорошо получилось".

"Такую переписку истории мы одобряем".

"Я очень рада, что ее перевели".

Мика Ньютон спела свой хит "В плену" на украинском, хотя раньше не хотела переводить русскоязычные треки
Мика Ньютон спела свой хит "В плену" на украинском, хотя раньше не хотела переводить русскоязычные треки

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