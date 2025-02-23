Мика Ньютон спела свой хит 'В плену' на украинском, хотя раньше не хотела переводить русскоязычные треки

Певица Мика Ньютон, которая в 2011 году представила нашу страну на песенном конкурсе Евровидение, перевела на украинский свой русскоязычный хит "В плену". Обновленная версия композиции прозвучала на благотворительном вечере, посвященном Украине, в Нью-Йорке.

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Как отметили в Telegram-канале "Що ти знаєш про Бобула?", украиноязычный вариант песни сделала сонграйтер Яна Загоруйко, более известная под псевдонимом MUZA. Интересно, что раньше Мика Ньютон заявляла: не планирует переводить старые песни, однако, похоже, со временем поменяла свою позицию.

Релиз композиции "В плену" состоялся в 2005 году, когда продюсером исполнительницы был Юрий Фалеса. Трек стал частью музыкального альбома артистки "Аномалия" и впал в душу многим слушателям, которые теперь могут наслаждаться хитом на родном языке.

Обновленная версия припева "В плену" звучит так:

В полоні, та одна

Одна не назавжди

До ранку тільки так,

В останній раз

Стоит отметить, что ранее ценители творчества Мики Ньютон неоднократно обращались к ней с вопросами, планирует ли она переводить песни, созданные на языке страны-агрессора, на украинский. Тогда она говорила: больше не будет петь русские хиты, но и не планирует исполнять их на соловьином. Однако теперь ее мнение изменилось.

Кстати, новый вариант хита "В плену" понравился фанатам Мики Ньютон:

"Хорошо получилось".

"Такую переписку истории мы одобряем".

"Я очень рада, что ее перевели".

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