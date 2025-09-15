'Мертвый сын' Илона Маска, который сменил пол, дебютировал как модель в эпатажном образе. Фото

21-летняя трансгендерная дочь Илона Маска и его первой жены Джастин Уилсон, Вивиан Уилсон, осуществила свою давнюю мечту о карьере в моде. Она впервые вышла на подиум во время Недели моды в Нью-Йорке, приняв участие в презентации коллекции Алексис Биттар весна–лето 2026.

Как пишет telegrafi, показ, состоявшийся 12 сентября в театре Абронс, был не просто демонстрацией украшений и одежды, а театрализованным представлением. Ювелирный дизайнер Алексис Биттар построила его вокруг темы "Мисс США 1991: сцена мечты", использовав аллюзии на культовые фильмы "Синий бархат", "Кэрри", "Девушки-самоубийцы" и "С широко закрытыми глазами".

Каждая модель олицетворяла один из штатов Америки, где сегодня идут споры о правах трансгендеров. Вивиан представляла Южную Каролину и вышла на подиум в блестящем красном платье с рюшами и лентой "Мисс Южная Каролина".

На подиуме вместе с дочерью Маска появились и другие известные имена, среди которых актер и активист Томми Дорфман в роли Мисс Западная Вирджиния.

Для Вивиан это не первый опыт в модном мире. В мае 2025 года она уже участвовала в рекламной кампании бренда Wildfang, который акцентировал внимание на самопознании и принятии идентичности. Тогда дочь миллиардера позировала в цветочном костюме и футболке с надписью "Существование не должно быть революционным".

Несмотря на громкую фамилию, Вивиан неоднократно подчеркивала, что не имеет доступа к деньгам отца, состояние которого оценивается в более 400 миллиардов долларов.

"У меня нет такого наследства. Люди считают, что я живу на сотни тысяч долларов, но это неправда", – рассказывала она в интервью журналу The Cut.

Ее отношения с отцом давно остаются напряженными. В 2022 году она юридически сменила имя и пол, отказавшись от любой связи с Маском. Сам Илон, комментируя переход дочери в 2024 году, заявил, что "потерял сына", а в разговоре с психологом Джорданом Петерсоном назвал изменения в жизни Вивиан "умерщвлением".

Реакция дочери на заявления Маска

20-летняя трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон отреагировала на заявление отца, который резко высказался о ее смене пола. Генеральный директор Tesla утверждал, что его "обманом" заставили позволить Вивиан пройти лечение, связанное с трансгендерностью, когда ей было 16 лет.

В комментарии NBC News Вивиан опровергла слова отца, назвав их "ложью". "Он прекрасно знал обо всех побочных эффектах", – подчеркнула она. Дочь также рассказала, что не общается с Маском уже около четырех лет и в детстве он проводил с ней "максимум 10% времени".

Впоследствии в Threads Вивиан опубликовала серию резких заявлений об отце. Она обвинила его в лицемерии и лжи, подчеркнув, что Маск пытается изобразить себя "заботливым христианским отцом", хотя на самом деле "является серийным предателем, который никогда не бывал в церкви". Дочь также напомнила о его прошлом в Южной Африке времен апартеида и судебных исках из-за дискриминации.

"Ты не спасаешь планету, тебе плевать на климат. Ты просто продаешь красивые истории, чтобы выглядеть героем", – написала Вивиан.

Что известно о трансгендерной дочери Маска

Вивиан, которую при рождении назвали Ксавьером, родилась вместе со своим братом-близнецом Гриффином в 2004 году в Калифорнии. Все дети Маска посещали чрезвычайно дорогую школу Crossroads K-12 в Санта-Монике, где годовое обучение стоит до 50 тысяч долларов, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что предприниматель потратил сотни тысяч на обучение Уилсон и ее братьев и сестер, отец и дочь, как сообщается, не близки. Кроме того, она несколько лет пыталась скрыть свою настоящую гендерную идентичность от папы. Сам Маск публично критиковал ее политические взгляды, утверждая, будто она считает, что все богатые люди злые.

Согласно материалам суда, Вивиан официально приняла девичью фамилию своей матери, Джастин, в 18-летнем возрасте. Она подала петицию об изменении своего имени и юридического пола и заявила, что "больше не желает быть связанной" со своим отцом "никоим образом". Судья Санта-Моники выдал новое свидетельство о рождении, в котором отражено ее измененное имя и пол, а в решении просто указано: "Ксавьер Александр Маск – Вивиан Дженна Уилсон. Пол заявителя изменен с мужского на женский".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Илон Маск стал отцом в 12-й раз, но скрыл это событие: журналисты узнали детали и имя матери.

